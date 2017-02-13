محمد بن زايد: خليفة حريص على مساعدة الشعب الأفغاني الصديق

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح أمس، في قصر الشاطئ، الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالرئيس الأفغاني، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض اللقاء التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية وعمليات دعم الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مساعدة الشعب الأفغاني الصديق في المجالات الإنسانية والتنموية كافة، التي تخدم وتساعد في تحسين الحياة الاجتماعية والتعليمية والصحية في المجتمع الأفغاني، وتمنى لأفغانستان وشعبها كل خير ونماء، وأن يعمها الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد الرئيس الأفغاني أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات خلال الفترة السابقة جبارة وكبيرة ساهمت في استقرار العديد من الأسر الأفغانية بفضل برامج الدعم والمبادرات الإنسانية والتنموية التي نفذتها الإمارات في العديد من المناطق الأفغانية، وأعرب عن شكره وتقديره لتلك الجهود.

وجرى خلال اللقاء، تناول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لفخامة الرئيس الأفغاني.