8 قتلى باشتباك في الجزء الهندي من كشمير

سريناجار، الهند (أ ف ب)

قتل ثمانية أشخاص في الجزء الهندي من إقليم كشمير أمس، بعد اشتباك بين من يشتبه بأنهم متمردون وعناصر من الجيش الهندي، بحسب مسؤولين. وكان المتمردون يختبئون في قرية جنوب كشمير عندما حاصرتهم قوات الجيش والشرطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين.

وصرح المتحدث باسم الجيش في سريناجار الكولونيل مانيش «قتل أربعة إرهابيين وتمت مصادرة أربع قطع أسلحة من موقع الاشتباك». وأضاف أن «جنديين استشهدا، وأُصيب ثلاثة آخرون خلال الاشتباك».

كما قتل مدنيان بينهما، ابن مالك المنزل حيث كان يختبئ المتمردون، حسبما صرحت الشرطة. ووقعت اشتباكات بين القوات الحكومية ومتظاهرين في أعقاب الاشتباك، ما أدى إلى إصابة 25 شخصاً من بينهم 12 أُصيبوا بعيارات نارية، بحسب السلطات.

وتمكن 3 مسلحين من الفرار وتم نشر كتيبة شرطة مسلحة في المنطقة «للحفاظ على القانون والنظام»، بحسب الشرطة. وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947.