المعارضة السورية تسمي وفدها إلى مفاوضات جنيف

بيروت (أ ف ب)

أعلنت المعارضة السورية أمس تشكيلها وفداً من 21 عضواً بينهم عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة عضو الائتلاف المعارض نصر الحريري للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي. وأكدت أن الوفد يضم ممثلين عن «منصة موسكو» التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء سابقا قدري جميل، وكذلك ممثلين عن «منصة القاهرة» التي تضم معارضين ومستقلين بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي. إلا أن الطرفين نفيا وجود ممثلين عنهما ضمن الوفد.

ونشر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» امس قائمة بأسماء أعضاء الوفد الـ21، غداة انتخاب الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة في اجتماع عقدته في الرياض اليومين الماضيين، نصر الحريري رئيسا للوفد المفاوض ومحمد صبرا كبيراً للمفاوضين.

وحل المعارضان المدنيان مكان رئيس الوفد السابق العميد المنشق أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش، القيادي في جيش الإسلام، الفصيل الذي يحظى بنفوذ في ريف دمشق، والذي ترأس وفد الفصائل العسكرية إلى محادثات استضافتها أستانا الشهر الماضي. ويتحدر الحريري (40 عاماً) من مدينة درعا وهو طبيب حاصل على ماجستير في الأمراض الباطنية والقلب ويتقن الإنجليزية. أما صبرا فهو محام وحقوقي كان عضوا في الوفد التقني إلى مفاوضات جنيف العام 2014.

ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لحزب «الجمهورية» الذي تأسس في أبريل 2014 في إسطنبول.