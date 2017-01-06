زيادة عدد الزوّار من دول «التعاون» خلال «دبي للتسوّق»

دبي (الاتحاد)

شهد «مهرجان دبي للتسوّق» زيادة في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث المهرجان يضفي أجواء مليئة بالترفيه والمرح على مراكز التسوّق المختلفة في الإمارة ويجعل من تجربة التسوّق فيها أكثر متعة وفائدة مع مجموعة الأنشطة والفعاليات والخصومات والعروض الترويجية المغرية. ويقدّم «ميركاتو»، لمرتاديه خلال الدورة الثانية والعشرين مجموعة أنشطة وفعاليات تجذب المقيمين والسيّاح على حدّ سواء فضلاً عن العروض الترويجية والتخفيضات المغرية.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لـ«ميركاتو» و«تاون سنتر»: يحرص «ميركاتو» على التفاعل مع الأحداث المحلية والمناسبات الوطنية التي تشهدها الدولة من خلال تقديم الأنشطة الترفيهية والخصومات والعروض الترويجية التي تقدم المرح والسعادة والتسوّق الممتع المصحوب بالجوائز إلى روّاد المركز، والأمر ينطبق على «مهرجان دبي للتسوّق» بشكل خاص، الذي يجذب الزوّار والمتسوّقين سواء أكانوا من المقيمين أو من السياح القادمين إلى الدولة من كل الجنسيات، العربية والأجنبية، وبخاصة من دول الخليج والسعودية تحديداً.

وأضافت: لقد شهد المركز نشاطاً ملحوظاً في الحركة خلال الموسم الحالي من «مهرجان دبي للتسوّق 2017»، حيث يقبل الزوّار بأعدادٍ كبيرة لمشاهدة الفعاليات الترفيهية التي تقدّم على المسرح وتلك المتجولة، وفي الواقع كلّها عروض جديدة ومتميزة، وما يميزها أنها عائلية الطابع كالمركز نفسه، كما أن الكثيرين يفضلون التسوّق من «ميركاتو» لسهولة الأمر فيه، فضلاً عن توفر التخفيضات التي تصل إلى 75% والعروض الترويجية المغرية، وكذلك الجوائز اليومية التي تقدّم للرابحين، فهناك 5 آلاف درهم يومياً ورحلة أسبوعية لشخصين إلى إيطاليا، وقد ارتفعت نسبة المبيعات في المول بشكل واضح خلال فترة المهرجان ونتوقع زيادة أخرى في الفترة المقبلة حتى نهاية المهرجان.

العروض الترفيهية