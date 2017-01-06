استقطاب 14 مؤتمراً اجتذبت 35 ألف مشارك خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

حقق «مكتب أبوظبي للمؤتمرات»، التابع لـ«هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، خلال عام 2016 مستويات قياسية في اجتذاب أنشطة الأعمال إلى الإمارة، وذلك عبر قيادة ودعم المبادرات الرامية لاستضافة باقة من المؤتمرات البارزة خلال السنوات المقبلة، بحسب بيان صادر أمس.

وقال البيان، «نجح مكتب أبوظبي للمؤتمرات بالتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في استقطاب 14 مؤتمراً، اجتذبت أكثر من 35 ألف مشارك».

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»: «كان العام الماضي قياسياً بالنسبة لـ ’مكتب أبوظبي للمؤتمرات‘ حيث نجحنا، وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين بالفوز باستضافة هذا العدد من المؤتمرات وفعاليات سياحة الأعمال. وبالتأكيد سوف تحقق هذه المؤتمرات مزايا اقتصادية كبيرة لأبوظبي».

وأضاف: «تم خلال عام 2016 تكريم إنجازاتنا من قبل «الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات» مع ارتقاء أبوظبي اليوم إلى المرتبة 73 بين المدن التي تستقطب أهم المحافل الدولية سنوياً، ويؤكد ذلك كفاءة العاصمة الإماراتية في استضافة أكبر المحافل والفعاليات والمؤتمرات العالمية، حيث تعد أبوظبي اليوم الوجهة الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط».