منحة سلامة بنت حمدان تضع أسس صناعة الفنان

إيمان محمد (أبوظبي)

ما بين أكوام مواد الرسم والتلوين والوسائط المتنوعة التي تستخدم في الأعمال التركيبية، أمضى المنتسبون إلى الدفعة الرابعة من منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، الأسبوع الماضي في فيلاتين في المارينا على ضفاف كورنيش أبوظبي، في أسبوع حافل تحت إشراف أساتذة كلية رود آيلند للتصميم في الولايات المتحدة، لإنجاز برنامج المنحة الممتد لـ11 شهراً.

الفيلاتان مقسمتان إلى مساحات خاصة لكل من الـ 16 منتسباً، فيما يشبه الاستوديو الشخصي، ليتمكن كل مشارك من تطوير الأفكار الفنية التي يعمل عليها ضمن إطار البرنامج الذي يعتمد منهج التطوير الفني، وعملية النقد الفني، والممارسة التقنية في الاستوديو، والمنصة الإلكترونية للمشاركين، ويتضمن برنامج المنحة رحلة إلى الولايات المتحدة لزيارة مدينة نيويورك، ومدينة بروفيدلنس عاصمة ولاية رود آيلاند، حيث يلتقي طلبة المنحة بنظرائهم وأعضاء‪ ‬هيئة‪ ‬التدريس‪ ‬في كلية رود آيلاند. ومن المتوقع أن يحصل المتميزون من المشاركين على منحة لدراسة الماجستير في أي جامعة حول العالم.. ولكن هل يعني الحصول على المنحة أن المشارك أصبح فناناً؟

عن ذلك، قالت أناييس ميساكن، المدير الأكاديمي لبرنامج المنحة من كلية رود آيلاند للتصميم في نيويورك، لـ «الاتحاد»: «أحد الأمور التي لاحظناها مبكراً عن الممارسات الفنية في الإمارات، أن هناك العديد من الفرص؛ حيث تنظم الكثير من المعارض والبرامج الفنية، لكن هناك القليل من الفهم عن الممارسات المستمرة، فالمشارك يعمل على أعماله من دون عرضها أو من دون تكليف معين، فكرة ممارسة الفن من أجل الفن ناقصة هنا، وهذا أمر نركز عليه مع المشاركين في المنحة».

وتصف ميساكن المنحة بأنها تضع الأسس القوية للفنان، في ظل وجود كثيرين يعتبرون أنفسهم ممارسين للفن، ويقيمون الكثير من المعارض ويقدمون سيراً ذاتية مطولة، «نحن نراقب ذلك ونعتبره أمراً منتقداً، وهذا نقاش طرحناه على المؤسسة سابقاً، وكانت المؤسسة متفهمة حيال ما نعتقده صائباً للمشاركين».