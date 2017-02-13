محامل حمدان بن محمد تسيطر على فئة 60 قدماً أشرعة الفاروق ترفرف على عرش القفاي



تاريخ النشر: الإثنين 13 فبراير 2017 مصطفى الديب (أبوظبي) سيطرت محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على المراكز الأولى لسباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً. وحل «الفاروق» في الصدارة بقيادة النوخذة أحمد راشد السويدي، فيما جاء ثانياً «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد أيضاً بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي. ونظم السباق الذي شهد منافسة شرسة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وشارك فيه ما يقرب من 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وكان المركز الثالث من نصيب «بن غازي» لأحمد سعيد سالم الرميثي، وحل رابعاً «العاصفة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخامساً جاء «الشقي» ليستكمل مسيرة صدارة محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكان المركز السادس من نصيب «زفزاف» لأحمد خادم المهيري، وسابعاً جاء «لطام» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واحتل «براق» لمحمد بن راشد الرميثي المركز الثامن، وتاسعاً جاء «رجام» لأحمد طارش القبيسي، وفي المركز العاشر جاء «القفاي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت. ووزعت إدارة النادي جوائز مالية قيمة على الفائزين، حيث حصل البطل على 240 ألف درهم، والثاني على 210 آلاف، ونال الثالث مئتي ألف درهم، والرابع على 145 ألف درهم، والخامس على 140 ألف درهم، والسادس على 139 ألف درهم، والسابع على 125 ألف درهم، والثامن على 120 ألف درهم، والتاسع على 115 ألف درهم، والعاشر على مئة وعشرة آلاف درهم. ... المزيد