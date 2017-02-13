الشارقة (الاتحاد)

في إطار جهودها الرامية لتحفيز الفارسات وهواة سباقات الخيل وتعزيز قدراتهن، أبرمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مذكرة تفاهم مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، تهدف إلى الارتقاء بتنافسية واحترافية المرأة في رياضة الفروسية، وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، مع منحها الفرصة لتعزيز قدراتهن الرياضية من خلال الموارد والإمكانيات التي توفرها المؤسستان الساعيتان إلى تحفيز قطاع الرياضات النسوية بشكل عام.

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تأسست في نوفمبر من العام 2016، ندى عسكر النقبي مدير عام المؤسسة، وسلطان خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، والذي تأسس في العام 1982، ويضم أكبر صالة سباقات خيل مغطاة في الشرق الأوسط.

وتمنح مذكرة التفاهم الفارسات الموهوبات المنتسبات لنادي الشارقة للفروسية والسباق فرصة الانضمام لفريق فروسية نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمشاركة في فعالياته ومنافساته، وكذلك تعزيز حضور الفارسات المتميزات في فريق الفروسية التابع لـ «الشارقة لرياضة المرأة» في الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي، فضلاً عن التعاون الثنائي في توفير عدد من الخدمات اللوجيستية التي من شأنها رفع مستوى التنسيق في الفعاليات والأحداث الرياضية.

كما تقضي مذكرة التفاهم بين المؤسستين، التي تم توقيعها في مقر الشارقة للفروسية والسباق، بتوفير عدد من الخدمات مثل الإسطبلات، والرعاية الصحية للخيول، وتعزيز الروابط من خلال الزيارات والمعارف المتبادلة، وتوفير الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة، وكذلك تنظيم الأنشطة التعاونية، في مسعى لصقل المهارات الرياضية لأعضاء المؤسستين، والمستفيدين من خدماتهما.

وقالت ندى عسكر النقبي: «تحظى رياضة الفروسية وسباقات الخيل بمكانة خاصة في الإمارات، وبين مواطنيها، الذين أجادوا وتفوقوا فيها، باعتبارها إرثا محليا توارثها الأبناء عن الآباء، يتم الاحتفاء به في العديد من المناسبات والفعاليات. وأوضحت: تأتي مذكرة التفاهم بين المؤسستين مواكبة للأهداف الاستراتيجية التي نسعى لتحقيقها، والتي تتركز في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في حياة المرأة، وإحداث المزيد من الدمج للمرأة في رياضة الفروسية، ونحن منفتحون على المزيد من الاتفاقيات، والتفاهمات مع الجهات المعنية في الدولة، التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة في ميدان رياضة المرأة».

من جانبه، أعرب سلطان خليفة اليحيائي، عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم، معتبراً التوقيع يسهم إلى حد كبير في حشد جهود دعم المرأة في المجال الرياضي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة لدى كل من المؤسسة والنادي، متمنياً أن يثمر التفاهم عن مردود إيجابي يضاف إلى ما تحقق من إنجازات للمرأة الرياضية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف: يمثل نادي الشارقة للفروسية والسباق وجهة رائدة لعشاق رياضات الخيل وخصوصاً من النساء، اللواتي يمثلن نسبة لا بأس بها من رواد النادي، الذي لا يألو جهداً في توفير الإمكانيات الفنية والتدريبية كافة لتأهيل فارسات بطلات من دولة الإمارات». ومن المنتظر أن تمثل مذكرة التفاهم بين مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة للفروسية، محطة مهمة ونقلة نوعية في حجم ومستوى المشاركة النسوية في رياضة الفروسية.