«أبوظبي جراند سلام» تصل محطة الختام بـ «لندن» 18 مارس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو موعد انطلاق المرحلة الخامسة والأخيرة من جولة «أبوظبي جراند سلام» لموسم 2016 /‏‏‏2017، والتي ستقام في صالة إكسيل أرينا في العاصمة البريطانية لندن يوم 18 مارس المقبل. ويأتي ذلك بعد 4 جولات ناجحة في لوس أنجلوس، وطوكيو، وريو دي جانيرو، الأمر الذي يعطي مؤشراً بأن الجولة الأخيرة التي سيغلق باب التسجيل فيها 13 مارس المقبل، ستكون مثيرة وحافلة بالنزالات القوية بين أفضل المصنفين في العالم الذين أكدوا مشاركتهم، ويستعدون حالياً لخوض هذا التحدي الذي يكتسب قيمة مضافة كونه الفرصة الرسمية الأخيرة لأبطال العالم قبل مونديال الجو جيتسو الذي سينطلق من أبوظبي في العاشر من أبريل المقبل بمشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة، مما يزيد على 100 دولة حول العالم.

وقال عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد: إنها المرحلة الأخيرة من جولات أبوظبي جراند سلام العالمية، والتي ستقام للمرة الثانية على التوالي في «عاصمة الضباب» لندن، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني سيشارك في هذا التحدي بلاعبين في 5 فئات مختلفة، وأنهم جميعاً سيكونون على أتم الاستعداد للمنافسة.

وتقدم الهاشمي بالشكر للشريك الرسمي للاتحاد وهو شركة الاستثمارات البترولية الدولية «أيبيك»، وللجهات الراعية المتمثلة في «أبوظبي للإعلام» وشركة بالمز سبورت الرياضية ووسائل الإعلام كافة، التي تنقل وقائع الحدث لأكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وتسهم في توسيع القاعدة الجماهيرية والشعبية للعبة.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الخامسة التي يبلغ إجمالي جوائزها 100 ألف دولار، حضوراً قوياً من أفضل اللاعبين في العالم في فئة الحزام الأسود، وهم آنا سروز، وكلير- فرانس ثيفينون، ومايرا ابراهو، وكورنيليا روسييه، وابرييل رينيه، والكسندر باير، وستيفاني هنكوين، وميسزيكو ماسيجوسكي، وتياجو برافو، و كونستانتينوس نيكولوس، لوسيو سانتوس، وريكاردو أوليفيرا، وجاكسون سانتوس كريج إيوارس، بالإضافة إلى بطلينا العالميين فيصل الكتبي، ويحيي الحمادي.