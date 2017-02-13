البطائح تكشف عن مضمار «الضاحية» الجديد

الشارقة (الاتحاد)

كشف اتحاد ألعاب القوى عن ثمار التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي لاستضافة بطولة منتخبات مجلس التعاون لاختراق الضاحية رقم 27 للرجال والشباب و16 للناشئين، وذلك الجمعة المقبل بمنطقة البطائح، حيث أكد المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد القوى رئيس اللجنة التنظيمية لأم الألعاب بدول مجلس التعاون، أن الاتفاق على تشييد مضمار لسباقات الضاحية سيخدم اللعبة بالدولة، معرباً عن أمله في أن تحذو المجالس الرياضية حذو مجلس إدارة الشارقة وتمد يد العون للاتحاد، وتحتضن بعض المسابقات الخليجية والدولية دعماً لمنتخباتنا الوطنية.

وأشار الكمالي إلى أن اللجنة التنظيمية لألعاب القوى بدول مجلس التعاون وجهت الدعوة إلى رؤساء اتحادات ألعاب القوى، لحضور البطولة، وفي مقدمتهم ثاني الكواري رئيس الاتحاد القطري الجديد، في أول ظهور رسمي له بعد توليه المهمة.

وقال: نادي البطائح شيد مضماراً رائعاً وحضارياً لسباقات الجري حول محمية «المنتثر»، وسوف يتعاون الاتحاد مع نادي البطائح لاستثمار هذا المضمار واستغلاله بما يعود على أهل المنطقة ومنتخباتنا بالفائدة المرجوة.

وأشاد الكمالي بما وجده الاتحاد من تعاون ملموس من نادي البطائح، وهو تعاون غير مسبوق، وخص بالإشادة حمد الكتبي رئيس النادي، وعبيد الطنيجي أمين السر العام للنادي، وسعيد مطر الطنيجي رئيس اللجنة الرياضية، والعاملين بالنادي.

من جانبه، أكد صالح محمد حسن، الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، أمين عام اللجنة التنظيمية لألعاب القوى بدول مجلس التعاون، أنه تم اختيار خط سير البطولة بعناية حول محمية «المنتثر» ووفق القانون الدولي، وبمشاركة «قياس معتمد» دولياً، كما سيشارك في إدارة سباقات البطولة الثلاثة الرجال ومسافته 12 كيلومتراً وللشباب لمسافة 8 كيلومترات والناشئين لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة عدد 55 حكماً معتمداً، بينهم عدد من الحكام الدوليين.

ونوه الأمين العام إلى أن حفل الافتتاح سينطلق في الثالثة عصراً، وسيكون عبارة عن فقرة تراثية وأهازيج موسيقية تحكي الموروث الثقافي لدولتنا الغالية ومنطقتنا الخليجية، أما السباق، فسوف ينطلق في الثالثة والنصف بمشاركة 108 عدائين يمثلون منتحبات دول مجلس التعاون بالسباقات الثلاث، حيث يشارك كل منتخب بستة لاعبين في كل سباق من السباقات الثلاثة. وأعرب صالح محمد حسن عن اعتزازه بالتعاون مع نادي البطائح لإقامة المهرجانات بمنطقة البطائح التي تزخر بالمعالم السياحية، وفي مقدمتها محمية «المنتثر». وحول مشاركة منتخبنا قال أمين عام الاتحاد: منتخبنا يشارك بالصف الثاني لأن المنتخب الأول في معسكر خارجي بالمغرب، استعداداًَ لدورة التضامن الإسلامي في باكو ومونديال اختراق الضاحية بأوغندا.