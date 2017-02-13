«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع مدينة فروتسواف البولندية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً، مع وفد بولندي من مدينة فروتسواف ترأسه عمدة فروتسواف «رافاو ودتكيفيتش»، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

حضر اللقاء، الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام الغرفة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية كافة، بما يسهم في دفع علاقات التعاون التجارية والاستثمارية بين غرفة الشارقة ومدينة فروتسواف البولندية، وتوسيع آفاقها المستقبلية، حيث ناقشوا إمكانية الاستفادة من الفرص العديدة التي يتمتع بها البلدان من خلال إقامة شراكات ناجحة ومثمرة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للطرفين، كقطاعات السياحة والتعليم والصحة وغيرها.

واصطحب خالد بن بطي الهاجري، مدير عام الغرفة، الوفد الزائر في جولة ميدانية لأهم مرافق الغرفة لاطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال المحلي والمستثمرين الأجانب، حيث بدأت الجولة في أرجاء المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الذي يضم أكثر من 100 مصنع تم اختيارها من ضمن أكثر من 2200 مصنع تحتضنهم إمارة الشارقة، واستمعوا لشرح عن أهم الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لتسهيل عمل الشركات وقطاع الأعمال في الإمارة، حيث تحرص الغرفة على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية للشركات وقطاعات الأعمال، سواء المحلية أو الدولية، والمساهمة الإيجابية والفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأشار خالد بن بطي خلال لقائه الوفد البولندي الزائر، إلى أهمية إيجاد مبادرات مشتركة وفاعلة تسهم في تشجيع أعضاء مجتمع الأعمال من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشارقة وبولندا، مؤكداً حرص غرفة تجارة الشارقة على مواصلة سعيها لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.