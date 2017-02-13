«جولديلوكس» يفوز بجائزة «أفضل صندوق للأسهم في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة أبوظبي المالية» فوزها بجائزة «أفضل صندوق للأسهم في الإمارات» خلال حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأداء مديري الصناديق 2017»؛ وذلك تقديراً للإنجازات المتميزة التي حققها صندوقها الاستثماري «جولديلوكس» خلال العام الماضي.

وتسلم فريق عمل مجموعة أبوظبي المالية الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في فندق الريتز- كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، بحضور حشد من أبرز الشخصيات في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي في «مجموعة أبوظبي المالية»: «تمثل هذه الجائزة انعكاساً للجهود الدؤوبة والإنجازات الكبيرة التي حققها فريق عملنا خلال العام الماضي، وأنا شخصياً أشعر بالفخر الشديد لفوز «مجموعة أبوظبي المالية» بجائزة «أفضل صندوق للأسهم في الإمارات».

وأضاف: يحقق صندوق «جولديلوكس للاستثمار» بشكل متواصل نتائج استثنائية للغاية، يشمل ذلك تسجيل الصندوق لعوائد محققة بنسبة 223% في عام 2016، فيما بلغ إجمالي العوائد المحققة منذ تأسيس الصندوق في منتصف عام 2015 أكثر من 384%.