الأسهم المحلية تتغلب على الحذر وتتمسك بمسارها الصاعد

حاتم فاروق (أبوظبي)

توجهت سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، إلى الأسهم القيادية على شكل سيولة استثمارية استهدفت معظمها أسهم القطاع البنكي الذي سجل بيانات مالية إيجابية، فيما شهدت تلك السيولة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالمعدل اليومي للتداولات وسط حالة من الترقب والحذر.

وأغلقت مؤشرات الأسواق المالية المحلية بالمنطقة الخضراء، مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم المدرجة بعدما تداول مستثمرو الأسواق ما يقارب من 589 مليون سهم، بقيمة لم تتجاوز الـ 820 مليون درهم، تمت من خلال إبرام 7413 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على ارتفاع بنسبة 0.53% متجاوزاً مستوى الدعم 3700 نقطة ليسجل مع نهاية الجلسة مستوى 3703 نقطة رابحاً 19 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 441 مليون سهم، بقيمة 649 مليون درهم، عبر إتمام 5849 صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجح مؤشر السوق في التماسك ليغلق بالمنطقة الخضراء على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02%، مسجلاً مستوى 4570 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق ما يقارب 147 مليون سهم، بقيمة 171 مليون درهم، من خلال إبرام 1564 صفقة.