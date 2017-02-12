«مواقف» تبدأ تطبيق اللائحة المعدلة للمخالفات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بدائرة الشؤون البلدية والنقل، بدء تطبيق اللائحة المعدلة لمخالفات «مواقف»، لتقديم خدمات وفق أفضل المعايير العالمية الهدف منها تنظيم العمل وتحسين الأداء.

وقال محمد حمد المهيري المدير العام لـ«مواقف»: إن العمل باللائحة الجديدة تم بعد إدراجها في الأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الأمر، مشيراً إلى تميزها عن اللوائح السابقة بتخفيض قيمة المخالفات، مشيراً إلى تخفيض الغرامة المترتبة على الوقوف بمكان مخصص للسكان من 500 درهم إلى 200 درهم، وعدم قطر السيارة المخالفة إلا بعد مرور أربع ساعات على وقت تحرير المخالفة، وتخفيض مخالفة الوقوف في مواقف الحافلات وسيارات الأجرة من 1000 درهم إلى 500 درهم، وتخفيض مخالفة إشغال موقفين من 300 درهم إلى 200 درهم، وغرامة استخدام تذكرة مواقف في المكان غير المخصص من 200 إلى 100 درهم.

ونوه المهيري بإضافة مخالفتين جديدتين، الأولى تخص استعمال تصريح غير نظامي أو تذكرة محرفة وتقدر غرامة المركبة المخالفة بعشرة آلاف درهم، والثانية مخالفة التهرب من سداد رسم الوقوف في المواقف العامة والغرامة المقررة عليها 1000 درهم.

وشمل التخفيض نسبة كبيرة من المخالفات، فيما تم الإبقاء على بقية المخالفات كما هي، خاصة ما يتعلق بمخالفات الوقوف في الأماكن الممنوعة كالوقوف في أماكن فوهات الحريق أو المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو عرقلة حركة السير، فضلاً عن إمكانية تطبيق إجراءات القطر والحجز على السيارات المرتكبة لمخالفات الوقوف لأكثر من ثلاثة أيام متكررة.