الهند: 13 مليوناً يصوتون بانتخابات أوتار براديش

كيرانا، الهند (رويترز)

أدلى أكثر من 13 مليون هندي بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجالس الولايات أمس في أكبر اختبار انتخابي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ وصوله للسلطة في عام 2014. وبدأت أكبر انتخابات في العالم منذ مطلع العام الحالي في أوتار براديش وهذه هي المرحلة الأولى من ست مراحل لانتخاب مجلس يحكم الولاية الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة.

وحقق حزب بهاراتيا جاناتا انتصاراً كبيرا في أوتار براديش قبل ثلاثة أعوام وستحدد انتخابات الولاية المطلة على نهر الجانج اتجاه الانتخابات التي تجرى عام 2019. وعلى نطاق أوسع سيقول الناخبون حكمهم في المدى المتوسط على مودي وحكومته القومية بعد قراره سحب 86 بالمئة من السيولة النقدية المتداولة.

وأعلن مودي قرار حظر أوراق البنكنوت قبل ثلاثة أشهر لتطهير الاقتصاد من الدخل غير الخاضع للضرائب ومكافحة الجريمة والفساد وهو ما أدى لاضطراب الحياة اليومية والتجارة وتسبب في تباطؤ الاقتصاد.

وفي ظل أمن مشدد جرى التصويت في 73 دائرة انتخابية في الولاية الواقعة غرب البلاد التي اندلع فيها العنف مراراً في العامين الماضيين. وأسفرت الاشتباكات بين الهندوس والمسلمين عن مقتل نحو 65 شخصا في عام 2013. وفي بلدة كيرانا، التي اجتاح الغضب سكانها في العام الماضي عندما اتهم عضو البرلمان المحلي عن حزب بهاراتيا جاناتا المسلمين بطرد الهندوس، شارك الناخبون من الجانبين بأعداد كبيرة. وبحلول الظهيرة أدلى قرابة نصف من يملكون حق التصويت بأصواتهم.

وحصل حزب بهاراتيا جاناتا على 42 بالمئة من الأصوات في أوتار براديش في انتخابات عام 2013 وحصد 71 من 80 مقعدا في طريقه للفوز بأكبر تفويض وطني تشهده الهند منذ ثلاثة عقود.