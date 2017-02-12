اغتيالات متبادلة بين عناصر الانقلاب

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

كشفت مصادر يمنية في تعز، عن مقتل قيادات موالية للمخلوع صالح في مدينة تعز أمس. وقالت مصادر محلية، إن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح لقوا حتفهم في عملية غامضة، ووجهت أصابع الاتهام للحوثيين بقتلهم.

وقال شاهد عيان، إنه شاهد آثار طلقات نارية في جسم مركبة كانت تقل قياديين موالين للمخلوع صالح، وهما رياض مهيوبن وعبدالجبار عبده علي ونجلاهما.

وقالت مصادر لموقع «24 الإخباري»، إن مسلحين هاجموا مركبة تقل قيادات موالية لمصلحة بقنبلة يدوية وأسلحة رشاشة عقب خروج القيادات من اجتماع عقده الحوثيون، رفض الموالون لصالح مخرجاته، الأمر الذي دفع الحوثيين إلى اللحاق بالقيادات الموالية لمصلحته وقتلها.

وفي السياق ذاته، قتل قيادي في مليشيا الحوثي أمس في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وقالت وسائل إعلام محلية، إن القيادي الحوثي «أبو بشير الوادعي» لقي مصرعه بظروف غامضة في صنعاء، دون إضافة مزيد من التفاصيل. وأكد مصدر بالمقاومة اليمنية لـ «الاتحاد» مقتل الوادعي «مسؤول الميليشيا الانقلابية في بلدة السياني بمحافظة إب»، مشيراً إلى أن الوادعي ينتمي لمحافظة عمران «وكان أحد القيادات الحوثية البارزة في إب».