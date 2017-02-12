منافسة شرسة بين بيونسيه وأديل على جوائز «جرامي»

لوس أنجلوس (رويترز)
تشهد جوائز جرامي الموسيقية لهذا العام المنافسة الكبرى بين بيونسيه وأديل، أشهر نجمتي بوب على الساحة الغنائية، إذ تتنافسان في فئات أغنية وأسطوانة وألبوم العام. ورغم ترشحها لاثنين وستين جائزة جرامي وفوزها بعشرين من هذه الجوائز لم تفز بيونسيه (35 عاما) قط بجائزة ألبوم العام رغم تربع ستة من ألبوماتها على عرش القوائم الموسيقية.
وبحصولها على تسعة ترشيحات يأمل كثير من محبي بيونسيه أن يتغلب ألبومها «ليمونيد» ذو الصبغتين الشخصية والسياسية على لعنة جرامي التي تلاحقها. ويعتقد كثيرون أن «ليمونيد» يتناول زيجة بيونسيه المضطربة من مغني الراب جاي زي، كما يتضمن أغنيات تشير إلى تمكين المرأة.
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