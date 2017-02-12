«موسم دبي الفني» يحتفي بالإبداع والابتكار والثقافة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، أن النسخة الرابعة من «موسم دبي الفني»، المبادرة الشاملة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتجمع تحت مظلتها مختلف الفعاليات والأنشطة الإبداعية خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري، ستنطلق مع مجموعة من الفعاليات والأحداث الفنية والثقافية، بما في ذلك المبادرات التفاعلية وورش العمل والمعارض وجلسات النقاش وعروض فنون الأداء في جميع أنحاء إمارة دبي.

ويعتبر موسم دبي الفني الذي يقام على مدى شهرين بمثابة مبادرة محددة المعالم تهدف إلى إبراز سمات القوة العالمية التي تتمتع بها الإمارة في الساحة الفنية، كما أنها تجمع الفنانين من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بتنوع المواهب والإبداع والابتكار والثقافة.

وينطلق «موسم دبي الفني» 2017 مع مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يعد الاحتفال المنتظر بالكلمة المكتوبة والمحكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويعتبر المهرجان من الفعاليات الرئيسة التي تدعم الشهر الوطني للقراءة الذي يقام في شهر مارس بدولة الإمارات العربية المتحدة من كل عام، وذلك من خلال الجمع بين المؤلفين والكتاب المرموقين سواءً المحليين أو على مستوى المنطقة والعالم.

ويعقب هذا الحدث النسخة السابعة من «معرض سكة الفني»، وهو المبادرة السنوية الفريدة من نوعها التي تهدف إلى إبراز ودعم الفنانين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والذي يقام في حي الفهيدي التاريخي، كما يستقبل المعرض الزوار، ويعمل على الارتقاء بالسعادة وتعزيز الطاقة الإيجابية بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي. ويجسد هذا المعرض التزام دبي للثقافة برعاية المواهب المحلية، والاحتفال بالمشهد الفني المزدهر في المنطقة، وسيستضيف المعرض مجموعة من المبادرات الجديدة ضمن مبادرة «سكة حول المدينة».

وسيشهد «موسم دبي الفني» أيضاً عودة «أيام دبي للتصميم»، المعرض المخصص للأثاث والتصميم، و«آرت دبي»، الذي يعد المعرض الفني الدولي الأكبر في المنطقة. ويستقطب الحدثان المواهب من مختلف أنحاء العالم، مع توفير العديد من أهم نقاط اللقاء العالمية في عالم الفن، إضافة إلى النسخة الحادية عشرة من «حافلة الفن»، وهي المبادرة التي تقدم للفنانين المحليين فرصة للعمل بنسق فريد من المعارض، وتمكينهم أيضاً من الوصول إلى جمهور واسع في جميع أنحاء دبي.

وستختتم الدورة الرابعة من «موسم دبي الفني» فعالياتها بتنظيم النسخة التاسعة من «معرض دبي الدولي للخط العربي»، وهو حدث يقام كل عامين في مركز وافي للتسوق بدبي، ويخصص للاحتفاء بجمالية هذا الفن النادر وموهبة الفنانين في هذا المجال. ويتضمن المعرض إقامة ورش عمل متكاملة ومعارض متنوعة، تتيح للزوار فرصة لتجربة مهاراتهم في هذا الشكل الفني الجميل، واستكشاف مكانته الخاصة في التراث الإسلامي.