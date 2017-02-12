4 أندية تتنافس على «الوصافة» وملاحقة «البرتقالي»

معتصم عبدالله (دبي)

أسدل الستار مساء أمس الأول على الدور الأول لدوري الدرجة الأولى، بفوز دبي على مضيفه الشعب 2-1، والعروبة على مضيفه الخليج بالنتيجة ذاتها في المباراتين المؤجلتين من الجولة السابعة للمنافسة، بداعي مشاركة العروبة والشعب في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، فيما تعود عجلة الدوري للدوران بإقامة الجولة الـ12 «الأولى في الدور الثاني» يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأكملت مباراتي أمس الأول الدور الأول للمسابقة والتي شهدت إقامة 66 مباراة على مدار 11 جولة، من أصل 132 مباراة مقررة في البطولة التي يسدل عليها الستار في 27 أبريل المقبل، بإقامة مباريات «الجولة 22»، وفي الوقت الذي حسم فيه عجمان صدارة النصف الأول للبطولة مبكراً برصيد 25 نقطة وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، أشعل فوز دبي على مضيفه الشعب 2-1، بفضل هدف لاعبه حسن عبد الرحمن في الدقيقة 92 الصراع على مركز الوصافة.

وتتنافس أربعة أندية على ملاحقة عجمان المتصدر، بقيادة دبا الحصن الوصيف برصيد 19 نقطة، والفجيرة الثالث برصيد 18 نقطة بفارق المواجهات أمام دبي الرابع، مقابل 17 نقطة للعروبة الخامسة، والذي نجح بدوره في العودة، بانتصار ثمين من خورفكان، بعدما حول تأخره أمام الخليج بهدف إلى فوز 2-1.

واستحق عجمان التربع على صدارة الدور الأول، بعد أن حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 7 مباريات، والتعادل أربع مرات، وسجل هجومه 22 هدفاً، ليكون ثاني أقوى هجوم، بعد العروبة المتصدر برصيد 24 هدفاً، واستقبلت شباكه 9 أهداف، ليصبح أقوى دفاع في البطولة.

وتساوت أربعة أندية في تحقيق الانتصار في خمس مباريات، ممثلة في دبا الحصن، الفجيرة، دبي، والعروبة، فيما حقق الشعب صاحب المركز التاسع ورأس الخيمة المتذيل، العدد الأقل من الانتصارات بالفوز في مباراتين فقط، وفي الوقت الذي خلا فيه رصيد «البرتقالي» من أي خسارة، تعرض العربي ورأس الخيمة للعدد الأكبر من حالات الخسارة بسبع مباريات لكل، فيما حقق «الكوماندوز» الرصيد الأكبر من حالات التعادل في ست مباريات، مقابل مباراة واحدة للعربي الذي يعد الأقل تعادلاً.

وشهدت البطولة في دورها الأول تسجيل 194 هدفاً بوساطة 75 لاعباً، وتصدر العروبة قائمة الأقوى هجوماً برصيد 24 هدفاً، مقابل 10 أهداف فقط للذيد الذي يعد الفريق الأضعف هجوماً، وفي المقابل استقبلت شباك العربي 31 هدفاً، ليكون أضعف دفاع في البطولة مقابل 9 أهداف على دفاع عجمان الأقوى.

وفرض البرازيلي أديلسون بيريرا مهاجم عجمان اسمه على صدارة قائمة هدافي البطولة منذ وقت مبكر، ليصل برصيده الإجمالي إلى 15 هدفاً بنهاية الدور الأول، واستغل السنغالي بابا ويجو مهاجم العروبة مباراة فريقه المؤجلة من الجولة السابعة أمام الخليج، والتي نجح من خلالها في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 58، للانفراد بالمركز الثاني لصدارة القائمة برصيد 10 أهداف مقابل 9 للبرازيلي ألكسندر مهاجم رأس الخيمة صاحب المركز الثالث.