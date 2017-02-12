النرويجيتان فيلدا وريد: تجربة مميزة



تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017 أبوظبي (الاتحاد) اعتبرت النرويجيتان فيلدا ستينباك ونورا ريد أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة يعد تحدياً مختلفاً لهما بسبب الأرضية المختلفة والطقس، إذ يجب عليهن الاعتماد على النفس، موضحة أن التجربة قوية وتستحق المشاركة، وتعد إنجازاً لها على الصعيد الشخصي، وأضافتا: «إن عوامل الطقس مختلفة في الإمارات عن أوروبا، إلى جانب المسارات التي تؤدي دوراً كبيراً في تكتيك السباق، وحققنا حلمنا بالمشاركة في هذا السباق الكبير». وأشارت الفارستان النرويجيتان إلى أنهما استفادتا كثيراً من المشاركة في سباق 160 كم، حيث حصل فرسان الفريق على فرصة خوض التحدي مع العدد الكبير من الفرسان من أوروبا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أكبر تجمع للفرسان في أوروبا مع بداية موسم القدرة. وأضافتا بأنه من الضروري تعامل الفرسان مع هذا النوع من السباقات التي تقام في أجواء مختلفة عن أوروبا، وقالتا: شاركنا بطموح للاستفادة من التجربة الإماراتية والاستعداد للمحطات المقبلة.