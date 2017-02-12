سداسية لـ «أف 3» في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

حصد 60 صقراً بطاقات التأهل لبطولة النخبة الختامية للموسم التي تقام غداً، وذلك عبر حصول الطيور الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الـ20 النهائية للتلواح التي أسدل عليها الستار مساء أمس الأول في بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور التلواح، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتقام بمنطقة الروية في دبي.

واكتمل عقد الفائزين في الفترة المسائية التي شهدت تألق فريق «أف 3» ليخطف المراكز الأولى في 6 فئات بمنافسات الشيوخ، ونال «أم أر أم» المركز الأول في فئتين، فيما تألق «عمالقة» الصقارين في فئتي العموم والمحلي، وتقاسموا المراكز الأولى بهامش زمني بسيط للغاية.

وأقيمت أمس الأول المنافسات الختامية للشيوخ، بمختلف فئاتها الثماني، وخطف فريق «أف 3» المركز الأول في ست فئات، فيما حصد فريق «أم أر أم» المركز الأول في فئتين. وشهدت فئة جير شاهين فرخ، حصول «حساس» من «أف 3» على المركز الأول بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 19,621 ثانية، وجاء ثانيا «أس 72» لـ «أف 3» بقيادة نفس الصقار بزمن 19,742 ثانية، وبالمركز الثالث «أس 10» من «أم أر أم» بقيادة محمد سلطان مرخان بزمن 19,754 ثانية.

وفي جير شاهين جرناس، حقق المركز الأول «كسار» من «أم أر أم» بقيادة محمد سلطان مرخان بزمن 19,109 ثانية، وجاء ثانيا»قيري«لـ»أف 3«بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 19,301 ثانية، وثالثا «بي 68» لـ«واي أل أس» ب قيادة عبيد المهيري بزمن 19,340 ثانية. وفي جير تبع فرخ، حصد«أف 3» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي، المراكز الثلاثة الأولى، بعدما جاء بالمركز الأول «أس 725» بزمن 19,565 ثانية، وبالمركز الثاني«أم 110» بزمن 19,598 ثانية، وبالمركز الثالث «مخروش» بزمن 19,718 ثانية. وفي بيور جير تبع جرناس، حصد المركز الأول«عريون» من «أف 3» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 18,692 ثانية، وجاء ثانيا «إيه 19» من «أف 3» بقيادة راشد سعيد الكندي بزمن 18,941 ثانية، وأكمل «أف 3» ثلاثيته بواسطة «برات» بقيادة خليفة الكندي بزمن 18,992 ثانية. وفي بيور جير فرخ، حقق المركز الأول «شرار» لـ «أف 3» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 19,444 ثانية، وحقق «أم أر أم» بقيادة محمد سلطان مرخان المركزين الثاني والثالث، وجاء ثانيا «لاهوب» بزمن 19,446 ثانية، وبالمركز الثالث «بي 33» بزمن 19,486 ثانية.

وفي بيور جير جرناس، حقق «بي 102» من «أم أر أم» بقيادة محمد سلطان مرخان بزمن 18,429 ثانية، وجاء ثانيا «القايد» لـ«أف 3» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 19,084 ثانية، وثالثا «بي 4» لـ«أم أر أم» بقيادة محمد سلطان مرخان بزمن 20,150 ثانية.

وفي قرموشة فرخ، حصد «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى بواسطة خليفة أحمد مجرن الكندي، وجاء بالمركز الأول «مزنه» بزمن 18,390 ثانية، وبالمركز الثاني «أم 102» بزمن 18,772 ثانية، وبالمركز الثالث «أس 785» ثانية بزمن 18,920 ثانية. وفي قرموشة جرناس، حقق «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى أيضا بقيادة نفس الصقار خليفة أحمد مجرن الكندي، بعدما جاء أولا «نمساوية» بزمن 17,723 ثانية، وبالمركز الثاني «185 كيه» بزمن 17,881 ثانية، وثالثا «فتنه» بزمن 17,935 ثانية.

كما أقيمت أمس الأول، نهائيات العامة بفئاتها الثماني، وشهدت فئة جير شاهين فرخ، حصول «عفريت» لخالد الهاجري بقيادة سالم الهاجري، على المركز الأول قاطعا المسافة بزمن 17,508 ثانية، وجاء ثانيا «الرزي» لخالد وسالم الهاجري بزمن 17,802 ثانية، وثالثا «أس 11» لحمدان سعيد جابر بزمن 18,083 ثانية.

وفي جير شاهين جرناس، حقق المركز الأول «براق» لمحمد خليفة المنصوري بزمن 17,801 ثانية، وجاء ثانيا «الأقرن» لخالد وسالم الهاجري بزمن 17,856 ثانية، وثالثا «مشكور» لحمدان سعيد جابر بزمن 18,082 ثانية.