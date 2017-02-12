اتفاقية الشارقة لرياضات الدفاع مع زين للفنون القتالية

عماد النمر (الشارقة)

وقع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اتفاقية مع شركة زين للفنون القتالية التي تمتلك خبرات أسترالية لتتولى تدريب المدربين على أحدث الفنون القتالية التي آلت إليها النظريات العالمية.

وقع الاتفاقية في مقر النادي أيوب لشكري عضو مجلس الإدارة مدير النادي بحضور عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي شركة زين للفنون القتالية وعدد من المدربين.

وتنص الاتفاقية أن يعهد لشركة زين تطبيق منهج معتمد من قبل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لتدريب المدربين والمشاركين على أحدث النظريات والممارسات في الفنون القتالية وفق مقتضيات الاتفاقيات العالمية والممارسات المعتمدة دوليا، خاصة أن شركة زين لديها مكانة وخبرة عالية في هذا المجال.

وتحقق الاتفاقية نقلة في برامج التدريب وأساليب التمارين والحصص التي ستحقق نقلة في خبرات وقدرات المشاركين سواء لتطوير برامج التدريب أو من خلال المشاركات الخارجية.

وأكد عبد العزيز النومان أن الاتفاقية مع شركة زين للفنون القتالية تمثل امتدادا لرؤية وخطة النادي في نشر لعبة الكاراتيه وتوسيع قاعدة اللاعبين الممارسين لها في مختلف أندية إمارة الشارقة، موضحاً أن الهدف الأول للنادي هو الوصول إلى 1000 لاعب مواطن في لعبة الكاراتيه من خلال 15 مركزاً ونادياً للكاراتيه في الشارقة بنهاية العام المقبل وفق تأهيل عالي المستوى يقدمه خبراء الشركة، وبالتالي مستوى متميز في التدريب والخطط والبرامج التعليمية والتدريبية.

من جهة أخرى، تستكمل الحصص التدريبية النظرية والعملية بنجاح كبير لعدد 60 مشاركا من مدربي الكاراتيه بإمارة الشارقة في أسس الدفاع عن النفس وحماية الطفل من خلال حضورهم 16 حصة تدريبية، وكثفت الحصص التدريبية عن أشكال حماية الطفل والدفاع عن النفس وتمكين المدربين من أقوى النظريات والممارسات الفعلية في الدفاع عن النفس، بمنح المشاركين خبرات عديدة وتدريبات مختلفة ومحاضرات عملية ونظرية، وتدريبات عملية في «الكاتا» و«الكوميتيه» في الصالة الرياضية التابعة للنادي.

وأشاد أيوب لشكري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مدير النادي بمستوى المدربين المشاركين في الدورة التدريبية الأولى، وحرصهم على التدريب بفعالية وإيجابية خلال المحاضرات النظرية والعملية والورش التدريبية، التي قدمها خبراء اللعبة، وأكد أن الجميع استفاد بشكل كبير من هذا التجمع الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة.