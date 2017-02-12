51 ميدالية ملونة لأبطال الإمارات في منافسات «من دون بدلة»

عماد النمر (الشارقة)

فرض أبطال الإمارات سيطرتهم على نتائج اليوم الأول من بطولة الشارقة المفتوحة للجو جيتسو في نسختها الثالثة، التي افتتحت أول من أمس بصالة نادي الشارقة الرياضية بحصدهم 51 ميدالية ملونة، بعد منافسات قوية في فئة من دون بدلة، منها 13 ميدالية ذهبية، 22 ميدالية فضية، 16 ميدالية برونزية، وجاءت البرازيل في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات منها ذهبيتان، وبرونزية واحدة وخمس برونزيات، واحتلت كازاخستان المركز الثالث بثلاث ميداليات ذهبية، وجاءت قرغيستان الثالث مكرر بثلاث ذهبيات أيضاً، وحلت روسيا رابعاً بذهبيتين وفضية واحدة، وجاءت السعودية خامساً بثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية.

أحرز الميدالية الذهبية: عبيد الكعبي (بني ماستر2)، سلطان العلي (بنفسجي كبار)، سعيد المزروعي (أزرق كبار)، زايد المنصوري (أزرق كبار)، حميد ياسر المعبي (أزرق جوفونيل)، خالد اسكندر (أزرق جوفونيل)، محمد الشامسي (أزرق ماستر1)، أحمد عمر (أبيض ماستر1)، عبد الله القبيسي، عمر أحمد الحوسني، خالد العلي، محمد السويدي (أبيض جوفونيل)

أما الميدالية الفضية، فأحرزها طالب الكيربي (أسود ماستر1)، أحمد الكتبي (بني كبار)، حميد النعيمي (أزرق كبار)، عبيد سالم بخيت (أزرق كبار)، محمد صالح الحمادي (أزرق كبار)، عبد الله صالح الحمادي (أزرق جوفونيل)، عمر الفاضلي (أزرق جوفونيل)، أحمد المصعبي (أزرق ماستر)، جاسم سعيد مبارك (أزرق ماستر1)، عبد الله الجنيبي (أبيض كبار)، محمد المهري (أبيض كبار)، علي عباس (أبيض كبار)، محمد هاشل (أبيض ماستر1)، محمد هاشل (أبيض ماستر1)، تركي بن حجار (أبيض ماستر1)، جابر عبد الله (أبيض ماستر1)، راكان المشجاري، علي طاهر المنهالي، علي حسن، ثامر الحمادي، علي الراشدي (أبيض جوفونيل)، عبد الله خلف (أبيض ماستر2).

وتوج بالميدالية البرونزية فهد المنصوري (أزرق كبار)، طارق ناصر (أزرق كبار)، سيف القبيسي (أزرق كبار)، عبد الله الكعبي (أزرق جوفونيل)، محمد عبد الله الدرمكي (أزرق جوفونيل)، إبراهيم المازمي (أزرق ماستر2)، محمد سعيد المهري (أبيض كبار)، عبد الرحمن الواضحي (أبيض كبار)، زايد السويدي (أبيض كبار)، ثامر الشامسي (أبيض ماستر1)، وهيب عبد القادر (أبيض ماستر1)، سعود البلوشي (أبيض ماستر1)، محمد محمد، هزاع البريكي، علي المشجاري، زايد الكثيري ( أبيض جوفونيل)

ومن جانبه، أشار عبد العزيز الحصان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إلى أن البطولة أصبحت من البطولات القوية، من خلال عدد اللاعبين المشاركين فيها ونوعية اللاعبين المحترفين، وهناك منافسات كبيرة بين المشاركين من أجل الحصول على الميداليات الملونة والصعود لمنصات التتويج، وقال إن الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، حرص على توفير الخدمات اللوجستية كافة للبطولة لتكون هي الأولى، من حيث التنظيم والوقت وتليق بمكانة إمارة الشارقة وما تحققه من نجاح كبير في بطولاتها الرياضية التي تعزز للنجاحات الرياضات المختلفة. وأوضح الحصان أن اليوم الأول باعث على السرور من خلال ما قدم ومن خلال حجم ما أنجز من منافسات. وأعرب عن شكره للجهود من قبل كوادر النادي بإشراف المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة ولاتحاد الجو جيتسو على هذا النجاح الكبير.

وقال عيسى هلال الحزامي أمين السر العام لنادي الشارقة الرياضي، إن النادي يفخر بمثل هذه البطولات التي يستضيفها ويشارك في تنفيذها كل عام، خاصة أن بطولة الجو جيتسو التي تعتبر واحدة من بطولات الدفاع عن النفس التي لها حضور كبير في الساحة الرياضية نظراً للإقبال عليها وارتفاع أعداد الممارسين لها. وأوضح الحزامي أن نادي الشارقة الرياضي أصبح قبلة لرياضة الجو جيتسو الذي بدأ اللعبة منذ ثلاث سنوات، وحقق نجاحاً كبيراً ليثبت نادي الشارقة دائماً أنه نادي الإنجازات والبطولات ونادي الأقوياء.