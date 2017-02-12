51 ميدالية ملونة لأبطال الإمارات في منافسات «من دون بدلة»

عماد النمر (الشارقة)
فرض أبطال الإمارات سيطرتهم على نتائج اليوم الأول من بطولة الشارقة المفتوحة للجو جيتسو في نسختها الثالثة، التي افتتحت أول من أمس بصالة نادي الشارقة الرياضية بحصدهم 51 ميدالية ملونة، بعد منافسات قوية في فئة من دون بدلة، منها 13 ميدالية ذهبية، 22 ميدالية فضية، 16 ميدالية برونزية، وجاءت البرازيل في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات منها ذهبيتان، وبرونزية واحدة وخمس برونزيات، واحتلت كازاخستان المركز الثالث بثلاث ميداليات ذهبية، وجاءت قرغيستان الثالث مكرر بثلاث ذهبيات أيضاً، وحلت روسيا رابعاً بذهبيتين وفضية واحدة، وجاءت السعودية خامساً بثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية.
أحرز الميدالية الذهبية: عبيد الكعبي (بني ماستر2)، سلطان العلي (بنفسجي كبار)، سعيد المزروعي (أزرق كبار)، زايد المنصوري (أزرق كبار)، حميد ياسر المعبي (أزرق جوفونيل)، خالد اسكندر (أزرق جوفونيل)، محمد الشامسي (أزرق ماستر1)، أحمد عمر (أبيض ماستر1)، عبد الله القبيسي، عمر أحمد الحوسني، خالد العلي، محمد السويدي (أبيض جوفونيل)
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وتوج بالميدالية البرونزية فهد المنصوري (أزرق كبار)، طارق ناصر (أزرق كبار)، سيف القبيسي (أزرق كبار)، عبد الله الكعبي (أزرق جوفونيل)، محمد عبد الله الدرمكي (أزرق جوفونيل)، إبراهيم المازمي (أزرق ماستر2)، محمد سعيد المهري (أبيض كبار)، عبد الرحمن الواضحي (أبيض كبار)، زايد السويدي (أبيض كبار)، ثامر الشامسي (أبيض ماستر1)، وهيب عبد القادر (أبيض ماستر1)، سعود البلوشي (أبيض ماستر1)، محمد محمد، هزاع البريكي، علي المشجاري، زايد الكثيري ( أبيض جوفونيل)
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وقال عيسى هلال الحزامي أمين السر العام لنادي الشارقة الرياضي، إن النادي يفخر بمثل هذه البطولات التي يستضيفها ويشارك في تنفيذها كل عام، خاصة أن بطولة الجو جيتسو التي تعتبر واحدة من بطولات الدفاع عن النفس التي لها حضور كبير في الساحة الرياضية نظراً للإقبال عليها وارتفاع أعداد الممارسين لها. وأوضح الحزامي أن نادي الشارقة الرياضي أصبح قبلة لرياضة الجو جيتسو الذي بدأ اللعبة منذ ثلاث سنوات، وحقق نجاحاً كبيراً ليثبت نادي الشارقة دائماً أنه نادي الإنجازات والبطولات ونادي الأقوياء.