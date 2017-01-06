مرشد المهيري: لقطاتي توثق التراث

أبوظبي (الاتحاد)

من شرفة الطفولة تحسست أنامله للمرة الأولى كاميرا قديمة كان يستخدمها الأطفال في سنه، لكنه كان يبحث عن شيء آخر، عن لقطة غير متوقعة، وعاماً بعد عاماً كبر الحلم في صدر مرشد المهيري فأضحت الهواية التي تسكنه جزءاً من تفاصيل حياته اليومية، فيحمل الكاميرا «الديجيتال » التي امتلكها بعد ذلك إلى الطبيعة، والأماكن التراثية ليصوبها نحو الهدف، حتى حصل على ثماني جوائز محلية وجائزة دولية، وهو في هذه الأيام ينقل تجربته للمبتدئين، آملاً بأن يوقظ فيهم فطرة التقاط الجمال.

ويقول المصور المهيري «صاحبت الكاميرا منذ كنت في الـ11 من عمري، وأنا لا أطيق البعد عنها منذ ذلك الحين، فالتصوير الفوتوغرافي هواية نابضة في نفسي»، مبيناً أنه لا يزال يحتفظ بصور التقطها وهو في سن الـ18 في الإمارات وفي أثناء وجوده في السعودية وسلطنة عُمان. ويشير إلى أنه في عام 2006 أقر في نفسه أحلاماً مثل أن يكون مصوراً محترفاً، وأن يؤسس شركة لتعليم التصوير الفوتوغرافي، وأن يكون له معارض شخصية في الإمارات. ويؤكد أن جميع هذه الأحلام حققها.

ولا ينسى المهيري أول كاميرا رقمية «ديجيتال» امتلكها، ويصفها بأنها كانت في حجم كف اليد وتوجه بها إلى توثيق أحد المهرجانات في إمارة الشارقة. ويوضح أنه في أثناء التقاط المناظر كان بجواره مصور محترف استوقفه ونظر في صور التقطها، وأخبره بأنه يمتلك موهبة حقيقية، ونصحه بامتلاك كاميرا احترافية، مشيراً إلى أنه استجاب إلى نصائحه واشترى كاميرا متخصصة.

ويعزو المهيري الفضل في تفجير منابع الإبداع في التصوير الفوتوغرافي إلى مدينة «حتا»، موضحاً أنه في أثناء رحلته إلى هذه المدينة العامرة بالجمال والمسكونة بعوالم تراثية زاخرة التقط الكثير من الصور. ولفت إلى أنه تجول فيها وفي حدائقها وفي القلاع القديمة والقرية التراثية حيث التقط صوراً اكتشف أنها تعبر عن منظوره في فن التصوير إذ إنه دائماً يحمل في ذاته قراءة خاصة للصورة.