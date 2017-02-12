54 دولة بالاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل، انضمام كل من الجزائر وإسبانيا لعضوية الاتحاد، ليرتفع بذلك عدد الأعضاء إلى 54 دولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد أمس الأول في العاصمة أبوظبي، تزامنا مع سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وعقد الاجتماع برئاسة لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيسة الاتحاد رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «ايفهرا» وبحضور ممثلين من كل أستراليا وبلجيكا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وهولندا وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وأورجواي.

وجهت صوايا في بداية الاجتماع الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعم سموهما اللامحدود، مؤكدة أنه لولا هذا الدعم ما تحققت الإنجازات التي تحققت، وواصلت رئيسة الاتحاد الترحيب بممثلي كل من الجزائر وإسبانيا العضوين الجديدين في الاتحاد.

أكدت صوايا أن الاجتماع كان مثمراً، وتمت الموافقة على برنامج تبادل الفرسان المتدربين بين الدول الأعضاء والذين وصل عددهم إلى 13 عضواً من أصل 17 عضواً من الذين سجلوا ضمن البرنامج الذي يقام تحت مظلة المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، كما تمت الموافقة على توفير فرص المساعدة للطلاب المسجلين ضمن البرنامج والذين سجلوا حديثاً، بهدف توفير فرص الاحتكاك لهم واكتساب خبرات جديدة في مجال الفروسية.

وقالت إنه رغم قصر العمر الزمني للاتحاد، فإنه نجح في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال ارتفاع عدد أعضائه إلى 54 دولة، وسيكون التركيز في المرحلة القادمة على جذب عدد جديد من الدولة للعضوية، وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة برنامج التمويل وبرنامج التبادل الوظيفي.

واختتمت مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل للجمعية سيعقد خلال المؤتمر العالمي لسباقات الخيل المقرر في مراكش خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو المقبل.

حضر جانباً من الاجتماع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والدكتور غانم الهاجري الأمين العام، وحرص الريسي على الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد في دعم الفرسان المتدربين وإتاحة الفرص لهم لاكتساب خبرات جديدة، وتمنى أن يتواصل لتحقيق مزيد من النجاح.