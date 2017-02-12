الطيران الاقتصادي يغزو السماوات المفتوحة

حسونة الطيب (أبوظبي)
واجهت شركات الطيران الاقتصادي عند ظهورها لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي عبر شركة ساوث ويست، السخرية من قبل شبكات الطيران والشركات الوطنية العالمية، باعتبارها ظاهرة تجارية هامشية لا ترقى لمستوى المنافسة ولا تشكل خياراً ناجحاً لهذه الشركات الراسخة.
وفي ظل الزيادة المضطردة في عدد المسافرين عبر الجو، وسعات الحركة وإيرادات المبيعات خلال الثلاثين سنة الماضية، أثبت نموذج قطاع الطيران الاقتصادي، نجاحه للحد الذي تبنت العديد من شركات الطيران، سواء القائمة منها أو الجديدة، هذا النمط من الطيران.
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وفي غضون السنوات العشر الماضية، زادت سعة شركات الطيران الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، بما قارب ثمانية أضعاف، من 25 مليون مقعد في 2004، لنحو 200 مليون في 2014. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت سعة الشركات الوطنية من 180 مليون، لنحو 260 مليون مقعد.
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