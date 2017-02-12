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يهدد بزلزلة عرش الشركات التقليدية

الطيران الاقتصادي يغزو السماوات المفتوحة
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تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)

واجهت شركات الطيران الاقتصادي عند ظهورها لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي عبر شركة ساوث ويست، السخرية من قبل شبكات الطيران والشركات الوطنية العالمية، باعتبارها ظاهرة تجارية هامشية لا ترقى لمستوى المنافسة ولا تشكل خياراً ناجحاً لهذه الشركات الراسخة.

وفي ظل الزيادة المضطردة في عدد المسافرين عبر الجو، وسعات الحركة وإيرادات المبيعات خلال الثلاثين سنة الماضية، أثبت نموذج قطاع الطيران الاقتصادي، نجاحه للحد الذي تبنت العديد من شركات الطيران، سواء القائمة منها أو الجديدة، هذا النمط من الطيران.

ورفع اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا»، توقعاته بشأن أرباح قطاع النقل الجوي العالمي من 35.3 مليار في 2015، إلى 39.4 مليار دولار في العام 2016، من عائدات تقدر بنحو 709 مليارات دولار، لتستمر وتيرة تحسن الأرباح للعام السادس على التوالي. كما ارتفعت العائدات من 369 مليار دولار في 2004، إلى 746 مليار في 2014، النمو الذي يُعزى معظمه لشركات الطيران الاقتصادي، التي تهيمن على 25% من سوق الطيران العالمية.

وفي غضون السنوات العشر الماضية، زادت سعة شركات الطيران الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، بما قارب ثمانية أضعاف، من 25 مليون مقعد في 2004، لنحو 200 مليون في 2014. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت سعة الشركات الوطنية من 180 مليون، لنحو 260 مليون مقعد.

وعلى صعيد السوق الأميركية المحلية، يعتبر الطيران الاقتصادي، أسرع القطاعات التجارية نمواً. وعندما لجأت الشركات الوطنية، لخفض عدد رحلاتها، اقتنصت شركات الطيران الاقتصادي الفرصة لملء ذلك الفراغ، لتحقق بذلك نمواً قدره 8% في العام 2014. وفي حين لم يتم سبر غور فضاءات شرق ووسط أوروبا حتى الآن، تلوح في الأفق بوادر إمكانية ولوج هذه الشركات، حيث تنشط في الوقت الحاضر شركتان فقط هما «ويز» و«ريان أمير». ... المزيد
     
 

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