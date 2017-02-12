أبحـاث مبتكرة بمجال الاستشعار عبر الأقمار الصناعية تعزز الاستدامة البيئية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

عزز مركز أبحاث تصميم وتقييم خرائط الطاقة المتجددة (ReCREMA)، أحد مراكز الأبحاث الممولة حالياً في معهد مصدر، تعاونه مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف استكشاف الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات والمنطقة، وتوظيف أحدث الابتكارات التقنية في مجال مراقبة سلامة الموارد الطبيعية عبر عدد من المبادرات التي أطلقها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.

ونظراً لخبرته الواسعة في مجال الاستشعار عن بُعد وتطوير الخرائط والنماذج البرمجية، تمكّن مركز الأبحاث (ReCREMA) من توقيع اتفاقيات تعاون جديدة بغرض توفير معرفة أوسع على مستوى المنطقة والعالم حول أفضل الممارسات في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، وكيفية الحفاظ على الموارد البيئية المهمة، وذلك خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتعقد القمة حدثاً سنوياً مهماً لمناقشة سبل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والتقنيات النظيفة، وقد استقطبت هذا العام أكثر من 30 ألف زائر من كل أنحاء العالم.

وخلال القمة، قام مركز (ReCREMA) باستعراض نظامين برمجيين جديدين، أحدهما مخصص لمحاكاة أداء موارد الطاقة الشمسية في الإمارات، والآخر لمحاكاة منتوج الطاقة الحيوية من مصادر محددة والذي جرى تطويره بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا). كما كشف المركز عن النتائج التي خلص إليها مشروع تحليل مناطق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، الذي أطلق العام الماضي بدعم من وزارة الطاقة في الإمارات، وكذلك أطلق مشروعاً مشتركاً لتطوير تطبيقات محلية لاستخدامها في منطاد مبتكر مخصص للمراقبة الجوية.

وقال الدكتور حسني غديرة، مدير مركز أبحاث تصميم وتقييم خرائط الطاقة المتجددة (ReCREMA): فخورون بهذه الشراكات التي قادت إلى نتائج واكتشافات متقدمة تساهم في معالجة عدد من القضايا المهمة مثل زيادة القدرة على إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الشمسية المركزة، وتعزيز إمكانيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتقنيات الكتلة الحيوية، ومراقبة الموارد البيئية الرئيسية في المنطقة».