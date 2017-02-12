«طاقة» تضاعف معدل التوطين أربع مرات بنهاية 2016

أبوظبي (الاتحاد)

ضاعفت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عدد الموظفين الإماراتيين في المناصب القيادية للشركة أربع مرات من 17% إلى 75% بنهاية العام الماضي، بينما ضاعفت معدّل التوطين الإجمالي في الشركة من 25% إلى 55%، متجاوزة الهدف الأصلي الذي حدَّده مجلس الإدارة بنسبة 50% في سنة 2014.

وكان مجلس إدارة «طاقة» أطلق فور تعيينه برنامج التوطين في سنة 2014، انسجاماً مع أهداف التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة «طاقة» في بيان أمس: «كان التوطين في قمة أولوياتنا منذ اليوم الأول لتشكيل مجلس الإدارة الجديد في سنة 2014، وحرصنا على تطبيق برنامج الإحلال الوظيفي لتطوير الإماراتيين وترقيتهم وتوظيفهم ليتولّوا زمام الأمور، ويقودوا كل جوانب الشركة بعد توسّعها الدولي في 11 دولة».

وأضاف: «منذ بداية البرنامج، تابعنا التقدّم عن كثب في اجتماعاتنا المنتظمة مع الإدارة، ونحن مسرورون بالإنجاز الكبير الذي حقّقه الفريق التنفيذي لشركة «طاقة» في السنوات الماضية، ومن خلال تجربتنا أثبتت الكفاءات المواطنة قدرتها على منافسة الخبرات العالمية في جميع مجالات وقطاعات العمل في الشركة». وقال: «أودّ في هذا المقام، بالنيابة عن مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي، أن أعبّر عن عميق امتناننا وتقديرنا لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، رئيس المجلس التنفيذي، على مساهمتهما المهمّة في تطوّر «طاقة»، كما أودّ أيضاً أن أعبّر عن امتناننا وتقديرنا لسموّ الشيخ هزّاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي، على متابعته الحثيثة ودعمه الكريم والمستمرّ لشركة طاقة». وقال سعيد حمد الظاهري، الذي عُيّن في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، «لقد كان لإشراف مجلس إدارة«طاقة» المعيّن في سنة 2014 دور أساسي في تحقيق هذا النجاح. فالمديرون التنفيذيون الإماراتيون يشغلون أعلى المناصب في الشركة، ويقودون اللجان العالمية لشركة«طاقة» في مجالات الاستراتيجية، وعمليات النفط والغاز والطاقة والمياه، والشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمشتريات، والاتصال المؤسسي. وقد أدّى ذلك إلى تعزيز العمل الجماعي، وسمح بدوره بوضع استراتيجية أكثر فعّالية وتحسين الحوكمة والنتائج التشغيلية في أعمالنا العالمية كافة. وشكّل إحلالاً وظيفياً على قدر مرتفع من النجاح، ما ضمن استمرارية الشركة على المدى الطويل».