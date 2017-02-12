«صناعات» تستقبل وفداً من برنامج أبوظبي للتميز الحكومي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «صناعات»، وفداً من «برنامج أبوظبي للتميّز الحكومي»، في إطار حملة التوعية، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع «الأمانة العامة للمجلس التنفيذي»، لتقديم معلومات شاملة عن مختلف معايير وفئات «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» للشركات والمؤسسات المشاركة.

وبقيادة الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير مكتب «برنامج أبوظبي للتميز الحكومي»، التقى الوفد موظفي الإدارة التنفيذية في «صناعات» لمناقشة تفاصيل الدورة الخامسة من «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» وتوضيح آخر التطورات والمستجدات.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»: «يمثّل هذا العام مشاركة صناعات الأولى في «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميّز»، ونفخر بالانضمام إلى مؤسسات وهيئات إمارة أبوظبي التي تسعى جاهدةً إلى تحقيق التميّز والالتزام بالمعايير الدولية لتكون ضمن الصفوف الأولى في التميّز. وتُعد زيارة مكتب الجائزة خطوة مهمة تدعم جهود صناعات في تعزيز معرفتها بالجائزة».

أضاف: «تُعد هذه الجائزة شهادة على التزام أبوظبي بتعزيز ثقافة التميّز والابتكار. وتلتزم ‘صناعات ‘ جدياً، باعتبارها مساهماً بارزاً في تطوير القطاع الصناعي في أبوظبي وداعماً لتحقيق التنويع الاقتصادي وبوصفها لاعباً كبيراً في توفير فرص العمل للكوادر الإماراتية، بتحقيق التميز ضمن كافة عملياتها وشركاتها التابعة. فعلى مدار السنوات الماضية، حرصت صناعات على إرساء أسس ثقافة التميّز وترسيخها ضمن محفظة أعمالها».