«صناعات» تستقبل وفداً من برنامج أبوظبي للتميز الحكومي

أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت «صناعات»، وفداً من «برنامج أبوظبي للتميّز الحكومي»، في إطار حملة التوعية، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع «الأمانة العامة للمجلس التنفيذي»، لتقديم معلومات شاملة عن مختلف معايير وفئات «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» للشركات والمؤسسات المشاركة.
وبقيادة الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير مكتب «برنامج أبوظبي للتميز الحكومي»، التقى الوفد موظفي الإدارة التنفيذية في «صناعات» لمناقشة تفاصيل الدورة الخامسة من «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» وتوضيح آخر التطورات والمستجدات.
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أضاف: «تُعد هذه الجائزة شهادة على التزام أبوظبي بتعزيز ثقافة التميّز والابتكار. وتلتزم ‘صناعات ‘ جدياً، باعتبارها مساهماً بارزاً في تطوير القطاع الصناعي في أبوظبي وداعماً لتحقيق التنويع الاقتصادي وبوصفها لاعباً كبيراً في توفير فرص العمل للكوادر الإماراتية، بتحقيق التميز ضمن كافة عملياتها وشركاتها التابعة. فعلى مدار السنوات الماضية، حرصت صناعات على إرساء أسس ثقافة التميّز وترسيخها ضمن محفظة أعمالها».