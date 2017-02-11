نيجيريا: مقتل 8 جنود بكمين لـ «بوكو حرام»

كانو، نيجيريا(أ ف ب)

قتل ثمانية جنود نيجيريين أمس في كمين نصبته جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا، وفق مصادر أمنية. وكان الجنود في طريقهم إلى مدينة ديكوا حين تعرضوا لهجوم صباحا على بعد نحو 52 كلم شرق مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو. وقال مصدر عسكري في مايدوجوري «حصل تبادل كثيف لإطلاق النار. وتأكد مقتل ثمانية من الجنود على الاقل واصابة اثنين آخرين. وتكبدت بوكو حرام خسائر». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته «كان هجوماً مباغتاً، وهذا ما يفسر عدد الضحايا». وأكد حارس مدني يساعد القوات العسكرية الحادث، لكنه أشار إلى مقتل عشرة جنود.