أفغانستان ترحب بزيادة عدد قوة «الأطلسي»

كابول (أ ف ب)

رحبت كابول أمس، بدعوة قائد قوة الأطلسي في أفغانستان إلى نشر آلاف الجنود الإضافيين لمواجهة متمردي طالبان مع اقتراب موسم جديد من المعارك. وأمس الأول، قال الجنرال الأميركي جون نيكلسون الذي يقود القوات الحليفة والأميركية في أفغانستان أمام مجلس الشيوخ، إن إرسال «بضعة آلاف» من جنود الحلف الأطلسي الإضافيين ضروري للخروج من «المأزق» الذي تواجهه القوات الأفغانية في مواجهة طالبان.

وإذا كان الرئيس السابق باراك اوباما وعد دون جدوى بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، لم يفصح دونالد ترامب عن موقفه بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري أمس، «نرحب باقتراح نشر آلاف من القوات الإضافية في أفغانستان بهدف تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة إليها بشكل فاعل».

وأضاف أن «الحرب في افغانستان هي حرب ضد الإرهاب ونريد أن تتكلل بالانتصار. لذا نعتبر هذا الأمر مرحلة إيجابية». وينتشر حاليا أكثر من 13 ألف جندي للأطلسي، بينهم 8400 أميركي، مهمتهم تدريب القوات الأفغانية ومساعدتها وتقديم المشورة إليها. وبلغت هذه القوة ذروتها في 2011 مع 14 ألف جندي.