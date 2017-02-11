الجبير: نتطلع لعلاقات أفضل مع طهران شرط التخلي عن الإرهاب

الرياض (وكالات)

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن المملكة مهتمة بتحسين علاقاتها مع إيران، بشرط تخلي طهران عما وصفه الوزير بـ«دعم الإرهاب».

وفي حديث لقناة «تي آر تي» التلفزيونية التركية قال الجبير: «المملكة تتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران، إذا توقفت عن رعاية الإرهاب». وأعرب الوزير عن تفاؤل السعودية بدور الإدارة الأميركية الجديدة بهذا الصدد.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع أنقرة إلى مكان أفضل، مشيرا إلى أن نحو 200 مسؤول سعودي وتركي اجتمعوا للعمل على مشاريع أمنية وعسكرية وغيرها.

وفي تناوله لموضوع مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، قال الجبير إن «محادثات أستانا فنية مصممة لتطبيق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى سوريا، وهذا ما نريده».