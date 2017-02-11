ترامب: الاستيطان يضر السلام ونقل السفارة قرار ليس سهلاً

عواصم (وكالات)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي قائلاً، إنه لا يخدم السلام، في موقف يعتبر الأكثر وضوحاً عن الاستيطان منذ تنصيبه.

وأضاف ترامب قبل أيام من لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «الأرض المتبقية محدودة، وفي كل مرة يتم استخدام الأرض للمستوطنات، تتقلص الأرض المتبقية، وأعتقد أن توسيع المستوطنات ليس أمراً جيداً للسلام»، إلا أنه أضاف «لكننا ندرس كل الخيارات».

ومضى ترامب يقول في مقابلة مع صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية: «أنا أريد أن تتصرف إسرائيل بحكمة في عملية السلام بعد كل هذه السنوات الطويلة، وربما تكون هناك إمكانية لسلام أكبر من أن تكون فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أنا أريد من الطرفين أن يتصرفا بشكل معقول، حيث توجد آفاق جيدة لذلك».

ورداً على سؤال عما إذا كانت إدارته ستنتقد إسرائيل، قال: «لا، أنا لا أريد أن أدين إسرائيل خلال ولايتي، لدى إسرائيل تاريخ طويل من الإدانات والصعوبات، أفهم إسرائيل جيداً وأقدرها».