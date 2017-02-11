المتمردون ينهبون المساعدات السعودية لـ «الريمة»

عدن (الاتحاد)

نهبت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية مساعدات غذائية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأسر المحتاجة والفقيرة في محافظة ريمة غرب البلاد.

وأفاد عاملون في الإغاثة بأن الميليشيات قامت بنهب عشرات السلال الغذائية المخصصة للأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية الجعفرية مقدمة من مركز الملك سلمان، في حين نهبت الميليشيات المتمركزة في نقطة «علوجة» مساعدات أخرى كانت مخصصة لمنطقة بني أحمد. وأكدت مصادر محلية أن قوى الانقلاب تقوم بعملية نهب المساعدات وتسخيرها لمصالحهم الشخصية عبر بيعها في الأسواق السوداء بأسعار كبيرة، في حين يتم تخصيص كميات أخرى لدعم عملياتهم العسكرية.

وطالبت الحكومة الشرعية على لسان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح المنظمات الدولية التابعة للمنظمات بالضغط على الميليشيا لوقف مثل هذه الأعمال.