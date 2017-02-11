استمرار عمليات تمشيط مدينة وميناء «المخا» بعد تحريرهما

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

تواصل قوات الشرعية اليمنية تمشيط مدينة وميناء المخا بعد تحريرهما، واستمرار عمليات نزع الألغام والأجسام المتفجرة التي خلفتها الميليشيات الانقلابية قبل فرارها، واتهمت الأمم المتحدة الميليشيات الانقلابية باستخدام المدنيين في مدينة وميناء المخا دروعاً بشرية، وكثفت طائرات التحالف استهداف مواقع الميليشيات في العديد من جبهات القتال، في حين أعلنت مصادر أمنية في شبوة عن وجود خطة لدمج 3 آلاف عنصر من المقاومة الشعبية في صفوف أجهزة الأمن خلال الفترة القادمة بهدف العمل على تأمين المحافظة.

وتواصل الفرق الهندسية عملياتها بنزع الألغام والأجسام المتفجرة من كافة أحياء مدينة المخا ومحيطها، والتي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال الأسابيع الماضية بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن قوات الجيش ألقت القبض على 20 من المليشيا الانقلابية أمس الأول خلال عمليات تمشيط لعدد من الأحياء في مدينة المخا، والذين كانوا يختبئون بعدد من المنازل. وقالت مصادر عسكرية في المخا لـ «الاتحاد»، إن القوات الحكومية عثرت على صواريخ مخبأة في ميناء المخا كانت بحوزة الميليشيات.

بدورها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان لها أمس، أن «اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفائهم استخدموا المدنيين في مدينة وميناء المخا دروعاً بشرية». وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفى إن «الحوثيين أجبروا السكان على البقاء في منازلهم ومن حاول الفرار من العائلات في المناطق التي كان الحوثيون يسيطرون عليها بالمدينة قام قناصة الحوثي باستهدافهم».. مؤكداً أن هذا يشير إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل الحوثيين.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر محلية من المخا بانضمام المئات من سكان المدينة للمقاومة الشعبية تمهيداً لإشراكهم في عمليات حماية وتأمين مدينتهم. وطالب سياسيون يمنيون، القوات الحكومية بمنح سكان المخا صلاحيات واسعة في إدارة شؤون مدينتهم بعد عقود من الإقصاء في عهد المخلوع علي صالح.