العين يهدر «النقطة العاشرة» أمام «أهل القاع»!

صلاح سليمان (العين)

غادرت جماهير العين مدرجات ستاد هزاع بن زايد مساء أمس الأول، وسط شعور عميق بـ«الخيبة والحسرة»، وأيضاً «غصة» في «الحلق»، فضلاً عن الحزن العميق، بعد أن تعثر «الزعيم» في «دار الزين»، وخالف كل التوقعات، وخسر أمام ضيفه دبا الفجيرة 1 - 2، في «الجولة 18» لدوري الخليج العربي، ما أفقده ثلاث نقاط مهمة كان في أمس الحاجة إليها، حتى يستطيع المحافظة على فارق النقاط الذي يفصل بينه وبين الجزيرة صاحب الصدارة الذي يتربع على القمة وحيداً، وأيضاً الوصل والأهلي، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن «الأمة العيناوية»، ليبقى فريقها على وشك رمي قفاز التحدي، والخروج من مضمار المنافسة، إذا تعثر مرة أخرى في مقبل الأيام، وفي المقابل واصل الجزيرة مشوار الانتصارات، من دون أن يسمح لمنافسيه بالاقتراب منه.

ومن ناحية حسابية، يمكن القول إن العين ما زال في صلب المنافسة، إلا أن تحقيق أحلامه وبلوغ تطلعاته وطموحاته المرسومة، والتي ينتظرها جمهوره وعشاقه ومحبوه، ليست بيده، وإنما أصبحت بيد غيره، خاصة «فخر أبوظبي» الذي تغلب على «الزعيم» في الجولة الثامنة «المؤجلة»، باستاد هزاع بن زايد، وسوف يستضيفه على ستاد محمد بن زايد في «الجولة 21» يوم 8 مارس المقبل، كما أن دخول العين بقوة في الصراع على لقب بطولة دوري الخليج العربي، يتطلب أن يخسر الجزيرة والوصل والأهلي، في عدد من الجولات المقبلة، شريطة أن يحقق «البنفسج» الفوز في جميع مبارياته المقبلة.

الغريب في أمر العين أنه فقد 10 نقاط بالتمام والكمال من فرق المراكز المتأخرة في قائمة الترتيب، وهي دبا الفجيرة والإمارات وبني ياس «نقطتين»، وأضاع «النواخذة» خمس نقاط على «الزعيم» بالتعادل معه 2 - 2، في لقاء الذهاب على ستاد الفجيرة، في الجولة الخامسة، وتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف أمس الأول، كما نال الإمارات من العين ثلاث نقاط، إثر الفوز عليه في رأس الخيمة بنتيجة 3 - 2، في الجولة الخامسة عشرة، بينما أضاع عليه بني ياس نقطتين عقب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما على ستاد الشامخة في أولى جولات الدور الثاني.

وبالعودة إلى لقاءات العين ودبا الفجيرة في دوري الخليج العربي، خلال عهد الاحتراف، يتضح أن الفريقين تقابلا ست مرات، حقق العين فيها ثلاثة انتصارات، ودبا الفجيرة انتصارين، والتعادل مرة واحدة 2 - 2، وفاز العين على منافسه في موسم 2012- 2013 في مباراة الإياب بنتيجة 5 - 1، وفي موسم 2015- 2016 بهدف في مباراتي الذهاب والإياب، وفاز «النواخذة» على «الزعيم» بهدف في ذهاب موسم 2012- 2013، وكرر فوزه للمرة الثانية مساء أمس الأول، بينما حضر التعادل 2 - 2 في ذهاب الموسم الحالي، وفي مجموع اللقاءات بين الفريقين سجل العين 10 أهداف، بينما كان نصيب مهاجمي دبا الفجيرة 6 أهداف.