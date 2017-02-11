عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أحكم الجزيرة قبضته على صدارة دوري الخليج العربي، بعد الفوز على مضيفه بني ياس 3-1 مساء أمس، وحملت الثلاثية توقيع علي مبخوت «هدفين» من ركلتي جزاء في الدقيقتين32 و45، ومبارك بوصوفه في الدقيقة 88، فيما أحرز فيليب مندي هدف «السماوي» في الدقيقة 48، وبهذا الفوز رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 47، بفارق 8 نقاط عن الوصل أقرب مطارديه، ليصبح الجزيرة المرشح الأول والأقوى لمعانقة الدرع والمجد، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 8 نقاط في المركز الأخير، وأصبح موقفه حرجاً بعد أن عاد إلى دائرة الخسائر.

وشهدت المباراة نشاطاً من الفريقين اللذين كشفا عن نزعاتهما الهجومية مبكراً، من خلال المحاولات الطموحة، وبرز من بني ياس، إيزيكيل والنوبي من الأطراف، ونوفيلو من العمق، سعياً لدعم مندي في المقدمة، فيما اعتمد الجزيرة على مبارك بوصوفة في صناعة الألعاب من العمق، وخلفان مبارك وليوناردو من الأطراف، وعلي مبخوت في الهجوم، وسدد مندي كرة سهلة بين أحضان علي خصيف، ويرد ليوناردو بتسديدتين متتاليتين، الأولى بجوار القائم الأيمن، وأبعدها أحمد ديدا والأخرى من حلق المرمى.

وأتيحت فرصة لصاحب الأرض لهز الشباك عن طريق إيزيكيل الذي راوغ الدفاع، وسدد بين يدي خصيف، قبل أن يواجه المرمى، من تمريرة أحمد المهري، ولكنها أهدرها أيضاً، ويحتسب الحكم ضربة جزاء للجزيرة نتيجة تعرض خلفان مبارك للإعاقة من أحمد ديدا، نفذها مبخوت بنجاح إلى الهدف الأول لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 32، وتكرر سيناريو الهدف الأول، عندما تعرض خلفان مبارك للعرقلة من مبارك المنصوري، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للجزيرة، أحرز منها مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني، نجح بني ياس في تقليص الفارق برأسية فيليب مندي في الدقيقة 48، وأحدث الهدف ردة فعل إيجابية لدى «السماوي» الذي هاجم بضراوة، بحثاً عن هدف التعادل، وأتيحت فرصة خطيرة لميليجان، عندما انطلق إلى الأمام ولكنه يسدد بعيداً عن المرمى، وتوغل إيزيكيل من الجهة اليسرى، وأطلق صاروخاً ارتد من القائم.

ويهدر الجزيرة فرصة خطرة لليوناردو برأسية بجوار القائم، وأخرى ليوسف جابر سيطر عليها خصيف، وتسابق أصحاب الأرض في إضاعة الفرص، أبرزها تسديدتان متتاليتان لإيزيكيل وميليجان، وقبل النهاية بدقيقتين حسم بوصوفة المباراة تماماً لمصلحة «فخر أبوظبي» بهدف جميل من ضربة ثابتة بصم بها الهدف الثالث.