  • السبت 14 جمادى الأولى 1438هـ - 11 فبراير 2017م

ما هي ملفات العلاقات الدولية التي لا تواجه فيها إدارة ترامب سوى معارضة قليلة؟ أعتقد أن الجواب هو: السياسة الاقتصادية الخارجية!

بانون و«القومية الاقتصادية»!
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تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2017

دانييل دريزنير*

تواجه محاولات إدارة ترامب لتنفيذ سياسات أمنية متطرفة معارضة قوية على المستويين المؤسساتي والشعبي، خاصة لأن من شأنها أن تضر بالمصالح والقيم الأميركية.

وبالنسبة لروسيا، تأمل إدارة ترامب ألا تواجه جهودها لتحقيق سياسة التقارب مع موسكو انتكاسة قوية في الكونجرس. ومن المهم التساؤل الآن: ما هي الحقول المرتبطة بالعلاقات الدولية التي لا تواجه فيها إدارة ترامب إلا معارضة قليلة؟ أعتقد أن الجواب حتى الآن، يتعلق بالسياسة الاقتصادية الخارجية فحسب.

وقد واجهت إدارة ترامب بعض العوائق في تنفيذ أجندتها التجارية.

وحتى نكون منصفين، علينا أن نتذكر أن إدارة ترامب لم يتَح لها الوقت الكافي بعد لتنفيذ أي شيء، إلا أن القرار الأهم في هذا الشأن هو ذلك الذي اتخذه ترامب بالانسحاب من اتفاقية «الشراكة عبر الهادي»، وتم هذا على وقع احتجاجات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. ولم تحدث أشياء مهمة أخرى على هذه الجبهة، خاصة فيما يتعلق بما يتم تداوله حول الضرائب الجديدة التي سيتم فرضها على السلع العابرة للحدود.

وهناك أيضاً أسباب تدفع للاعتقاد بأن طموحات «ستيفن بانون» (وهو كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض)، لتبني منهج «القومية الاقتصادية» ستصطدم بعوائق سياسية لا تقل عن تلك التي يواجهها في أثناء تنفيذ التعليمات الأمنية في مسقط رأسه (نورفولك -فيرجينيا).

وفيما يتعلق بالأمن، فإن من المتوقع أن يواجه معارضة من المحاكم المختصة والشركات الأميركية وعامة الشعب، وحتى من مسؤولي الحكومة في إدارة ترامب ذاتها. وعندما يتعلق الأمر بالتجارة، فإن ترامب يستأثر بالسلطة اللازمة التي تخوله فرض الحواجز الجمركية على السلع العابرة للحدود، ولكنه أيضاً لا يمتلك الكثير من القوة لمواجهة معارضي هذه الإجراءات. وفيما يبدو أن عامة الناس ليسوا حمائيين للدرجة التي يعتقدها المنتقدون، إلا أن من المؤكد أن القسم الأكبر والأكثر صخباً منهم يهوون فكرة التخلص من المنافسة الأجنبية. ... المزيد
     
 

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