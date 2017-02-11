أشرعة «القفاي» ترفرف على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
يقام على كورنيش أبوظبي اليوم سباق «القفاي» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بعد تأجيله من الأسبوع الماضي بسبب الظروف الجوية ، وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.
ويأتي القفاي كثاني الجولات في روزنامة النادي سباق «زركوه» الذي استهل موسم السباقات الشراعية، وأغلق أبوظبي للشراع باب التسجيل للحدث مساء الأربعاء الماضي، ووصل عدد البحارة المشاركين في منافسات اليوم إلى 1500 بحار.
ورصد النادي جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، بهدف تحفيز الجميع على الحضور والمشاركة بقوة في سباقات التراث الوطني الأصيل.
وعقد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عدداً من الاجتماعات التحضيرية للسباق مع شركاء النادي على رأسهم جهاز حماية المنشآت، وكذلك الإسعاف الطائر وأيضاً تليفزيون أبوظبي.
وكانت الجولة الأولى لفئة 60 قدماً قد شهدت سيطرة تامة من محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على المراكز الأولى، بعد أن جاء العاصفة بطلاً للسباق وحصل البطل على 240 ألف درهم جائزة مالية، وحل ثانياً الساحل لسعيد سالم سعيد بن لاحج الرميثي وحصل على 210 آلاف درهم، وفي المركز الثالث جاء الفاروق لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وحصل على 200 ألف درهم جائزة مالية، وفي المركز الرابع جاء غازي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أيضاً وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، وخامساً جاء زلزال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أيضاً وحصل على 140 ألف درهم. وهو الأمر الذي يعني أن محامل سمو ولي عهد دبي تعد العدة لموسم استثنائي. من جهته أكد ماجد المهيري، المدير التنفيذي للنادي، أن كل الأمور جاهزة لاستقبال السباق الثاني في الموسم، مؤكداً أن النادي أعد العدة لإقامة سباق مميز كما اعتاد الجميع على ذلك. ... المزيد