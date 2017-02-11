أشرعة «القفاي» ترفرف على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

‫يقام على كورنيش أبوظبي اليوم سباق «القفاي» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بعد تأجيله من الأسبوع الماضي بسبب الظروف الجوية ، وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ويأتي القفاي كثاني الجولات في روزنامة النادي سباق «زركوه» الذي استهل موسم السباقات الشراعية، وأغلق أبوظبي للشراع باب التسجيل للحدث مساء الأربعاء الماضي، ووصل عدد البحارة المشاركين في منافسات اليوم إلى 1500 بحار.

ورصد النادي جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، بهدف تحفيز الجميع على الحضور والمشاركة بقوة في سباقات التراث الوطني الأصيل.‬‬

وعقد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عدداً من الاجتماعات التحضيرية للسباق مع شركاء النادي على رأسهم جهاز حماية المنشآت، وكذلك الإسعاف الطائر وأيضاً تليفزيون أبوظبي.