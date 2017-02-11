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سعود بن صقر يتوِّج الفائزين ومحمد بن سعود يشارك في ضربة البداية

الكيني بيدان بطلاً لـ «نصف ماراثون» رأس الخيمة
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تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2017

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

رحب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالرياضيين من مختلف دول العالم ضمن مشاركتهم في النسخة الـ11 من نصف ماراثون رأس الخيمة العالمي الذي احتضنته الإمارة صباح أمس على كورنيش القواسم بمشاركة 3651 عداء وعداءة من 101 دولة، و176 فريقاً في التتابع، وسط متابعة حاشدة من الجماهير على طول مسارات السباق، حيث تقدم المتسابقين، سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة الذي شارك في السباق العالمي، وهو ما منح الحدث نجاحاً كبيراً.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح أمس، سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الدولي الأغنى عالمياً بالنسبة لسباقات نصف الماراثون، ويعد كذلك أسرع مسار سباقات نصف الماراثون على مستوى العالم، والذي يبلغ مجموع جوائزه مليوناً و245 ألف درهم لمسافة 21 كيلو متراً.

كما شهد السباق، الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية، وعدد من الشيوخ وبعض مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في رأس الخيمة.

وتصدر الأفارقة المشهد الختامي للجوائز في فئتي الرجال والسيدات، حيث فاز الكيني بيدان كاروكي بالمركز الأول للمرة الأولى في فئة الرجال في أول مشاركة له بزمن قدره 10:59 دقيقة، وحل في المركز الثاني الإثيوبي ياقريم ديملاشا بزمن 19:59 دقيقة، بينما نال المركز الثالث، الكيني أقوستين شوقو بزمن 26:59 دقيقة.

وشهدت فئة السيدات، سيطرة كينية على المراكز الأولى، إذ نالت بريس جيبشير المركز الأول بزمن قدره 06: 05:1 ساعة لتحطم الرقم العالمي السابق على مستوى العالم، وهو 09: 05:1 ساعة، وجاءت ماري كيتاني في المركز الثاني بزمن 13: 05:1 ساعة، ونالت جويكلين جيبكوسجي المركز الثالث بزمن قدره 08: 06:1 ساعة. ... المزيد
     
 

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