علي بن تميم: رسالة تبرز رؤية القيادة لإعداد جيل إعلامي رائد يمتلك المؤهلات والمقومات

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، إن قناة ياس وهي تبدأ عامها الثالث تدشن مرحلة جديدة في ترسيخ الأساس الذي صنعته لنفسها ومع مشاهديها في الرياضات التي تقوم بتغطيتها، متمسكين بالقيم الأساسية لعملنا في إعلام الإمارات القائم على الصدق والأمانة والموضوعية والمهنية، دون أن يكون لرؤيتنا مسعى تجاري أو أهداف أخرى جانبية بعيدة عن واقعنا ومهنيتنا.

وقال: هدفنا واضح في تقديم الحقائق لمشاهدينا بما يليق بهم، وبما يستحقونه من إعلام دولتهم بكل مخزونها الأخلاقي الكريم على مدى التاريخ.

وأضاف: قناة ياس منذ انطلاقتها جاءت مختلفة عن كل القنوات الرياضية، سواء العامة أو المتخصصة، من خلال اختيار الرياضات التي تقدمها، ثم من خلال العرض والتناول والتغطية التي وضعت ياس أسساً جديدة لكيفية نقله وتغطيته وكان سبقاً حققته ياس سار عليه الجميع بعد ذلك، ويكفي أن نقول إن مشاهدة سباق يستمر أكثر من ست ساعات، وهو أمر صعب، جاءت ياس وحققت المعادلة لمشاهدة ممتعة مثيرة لهذه السباقات الطويلة.

وتابع: النجاح الذي حققته ياس أمر نفتخر به، ففي هذه الفترة القصيرة من عمر الزمن تحقق ياس كل هذا التطور وهذا الإبداع، وتصبح القناة الأولى في الخليج في ميدان تغطيتها، فهذا أمر يستحق الإشادة، بل والدراسة أيضاً، مؤكداً أن وراء هذا النجاح الحرص من قبل فريق عمل ياس وإيمانهم بما يقدمون وتطبيق الخطة الاستراتيجية لأبوظبي للإعلام، والتي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتطوير والتحديث هما أهم ركائزها، وهو ما تقوم عليه ياس التي دائماً ما كانت عند مستوى الحدث، وهو ما ننتظره منها في عامها الثالث، داعمين كل الخطوات التي تسير فيها، وسنعمل لكي يستمر هذا النجاح وهذا الحضور الذي بكل تأكيد يسعدنا ونفخر به.

وأوضح: «رسالتنا تقوم على إبراز رؤية القيادة وإنجازات الدولة ودعم تطلعات المجتمع الإماراتي وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان، وعلى التنمية والتسامح، وكلها مبادئ تقوم عليها أبوظبي للإعلام وتعمل بها وتحققها في كل تغطية وبرنامج، عازمين على إعداد جيل إعلامي رائد يمتلك المؤهلات والمقومات التي تحقق رؤية قيادتنا، وتقديم مساهمة إيجابية فاعلة مهنية في عملنا».