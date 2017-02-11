«قرية الإمارات العالمية».. مقصد الفرسان ومسرح الأبطال

أبوظبي (الاتحاد)
تعد قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة من المواقع الرئيسة لاستضافة سباقات القدرة، حيث أنشأت عام 2000، وتم تجديدها عام 2002، وتعتبر المسرح الكبير للفرسان، وإحدى أهم القرى المخصصة للسباقات على مستوى الدولة والمنطقة.
وصممت مسارات القرية الطبيعية، بمواصفات حسب متطلبات القوانين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وبخاصة ما يتصل بصحة ولياقة الخيول، وتجنب الحوادث التي قد تتعرض لها خلال المنافسات.
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وروعي في التصميم جميع الأمور المتعلقة بطبيعة المناخ، إذ تم استخدام مواد مقاومة للحرارة والرطوبة في تشييدها، وذلك للمحافظة عليها لفترة طويلة، كما تم تغطية الأرضية بالمطاط لمنع الانزلاق، مع وجود قنوات لتصريف المياه. وتتكون مرافق القرية من مظلات للخيول، وكبائن للدخول والخروج، ومركز للفحص البيطري للخيول بجميع مرافقه، إذ يشتمل على موقع لفحص الخيول المشاركة، كما يشتمل المركز على غرفة للإسعافات الأولية للفرسان، بالإضافة إلى غرفة استراحة للأطباء البيطريين والحكام، ومجموعة من الاستراحات المساندة.
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وتستأثر القرية بأكبر عدد من السباقات، حيث تستضيف 22 سباقاً وبطولة، وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة، ابتداءً من البطولات الدولية الكبرى لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، ومسافة 120 كلم «نجمتين»، إلى جانب السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافات إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين. وساهمت القرية في تأهيل وإعداد الفرسان القادرين على تقديم نتائج باهرة في مختلف المنافسات الدولية. وتستضيف القرية العديد من البطولات والسباقات الكبرى في مقدمتها، كأس صاحب السمو رئيس الدولة (160 كلم)، وكأس الوثبة للتحدي (120 كلم)، وكأس اليوم الوطني (120 كلم)، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، وكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للسيدات (90 كلم)، والذي يُعد أول سباق يقام للسيدات بالقرية. يحتوي برنامج سباقات الموسم في القرية على عدد يلبي احتياجات الملاك والفرسان والمدربين، بزيادة نوعية في سباقات بعض الفئات، منها الناشئون والشباب الذين يمثلون عماد هذه الرياضة وقاعدتها الأساسية، في ظل النمو الكبير الذي ظلت تشهد سباقات القدرة، عبر الإقبال منقطع النظير من الشباب.