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حققت أدنى مستوياتها في عامين

الفائدة على القـروض المصرفية للأفراد تتراجع إلى %2.7 سنوياً
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تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

دفعت المنافسة الحادة، البنوك العاملة في الدولة للبدء في خفض سعر الفائدة من جديد على القروض الشخصية، في سوق الإقراض لقطاع الأفراد والقروض الاستهلاكية عامة، حيث انخفضت أسعار الفائدة التي تعرضها بنوك في الدولة، على القروض الشخصية إلى مستويات متدنية تصل 2.7% فائدة ثابتة سنويا، لتسجل أحد أدنى مستوياتها في عامين.

وكانت أسعار الفائدة على قروض الأفراد سجلت ارتفاعا خلال الربع الأخير من 2016 إلى نحو 3.5% كحد أدنى.

ووفقا لعروض يقدمها نور بنك، فإن سعر الفائدة على القرض الشخصية ينخفض إلى 2.7% فائدة سنوية ثابتة، في حال تحويل الراتب، إذا كان الموظف في شركة حكومية ولديه مدة خدمة لعدة سنوات، وتصل قيمة القرض إلى 20 ضعف الراتب، يسدد خلال 4 سنوات، كما يمكن أن يحصل المقترض على تأمين على القرض، تلتزم من خلاله شركة التأمين بتغطية أقساط تصل إلى 6 أشهر في حال فقد الموظف عمله.

ويقدم بنك أبوظبي الوطني عروضاً على قروض الأفراد بفائدة تتراوح بين 2.8% إلى 2.9% سنويا مع فترة سماح لبدء تسديد أول قسط، تصل إلى 90 يوما، بعد استلام القرض.

ويعرض بنك «المصرف» قروضا شخصية للأفراد خاصة الذين يتجاوز مستوى راتبهم الشهري 15 ألفا، على أن لا يكون لديه التزامات مالية أخرى، بسعر فائدة في حدود 3.8% فائدة ثابتة، أو (ما يعادل 7% فائدة متناقصة). ... المزيد
     
 

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