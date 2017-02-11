راشد الليم: ملتزمون بتسعيرة «الاتحادية للكهرباء والمياه» ولا زيادة في الأسعار

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد الدكتور راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة ملتزمة بشكل كامل بالتسعيرة الاتحادية للكهرباء والمياه خلال فصول السنة، ولا يوجد أي زيادات في أسعار الكهرباء، حيث يصل عدد المشتركين في خدمات الهيئة إلى نحو 450 ألف مشترك.

وأشار إلى أن أغلب الشكاوى التي تأتي بخصوص ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، يكون سببها استهلاكاً للكهرباء عن طريق الأجهزة الإلكترونية في المنزل أو تسريباً، مشيراً إلى أن العدادات الذكية التي تم تفعيلها حاليا تقوم بحساب حجم الطاقة المستهلكة بشكل دقيق جداً، ولايوجد أي أخطاء في الأمر.

وأضاف الليم في تصريحات لـ «الاتحاد» أن من أهم المشاريع التي قامت بها الهيئة تركيب الشبكات الذكية من خلال تركيب العدادات الذكية، والذي تم تطبيقه منذ عام تقريبا، بحيث يقوم العداد الذكي بتوضيح كمية الاستهلاك اليومي في المنزل، ما يحفز المستهلك على ترشيد الاستهلاك بالمنزل، والحصول على نتائج فورية من خلال القراءة التي يوضحها العداد الذكي.

وأشار إلى أن العدادات الذكية بالنسبة لقياس نسبة استهلاك المياه بالمنزل، يستطيع المستهلك برمجة العداد لكمية المياه التي يود استخدامها خلال الشهر، ومن ثم يتم قطع المياه أوتوماتيكياً إذا ما تم تعدي الكمية، وبالتالي يستطيع المستهلك أن يحسب كمية المياه التي يقوم باستهلاكها، وبالتالي يحاول قدر الإمكان الترشيد في الاستهلاك واستخدام المياه بصورة متزنة.