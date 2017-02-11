93.1 مليون درهم صافي شراء المستثمرين المؤسساتيين في الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 196.2 مليون درهم محصلة (بيع)، توزعت على 223.3 مليون درهم في سوق دبي المالي كمحصلة (بيع)، و27.1 مليون درهم كمحصلة (شراء) في أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع (شراء) بنحو 93.1 مليون درهم، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 74.8 مليون درهم، ونحو 18.3 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب غير العرب قاموا بشراء 71.3 مليون سهم بقيمة 390 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، في حين باعوا 112.2 مليون سهم بقيمة 388 مليون درهم، حيث بلغ صافي (شراء) المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي 1.7 مليون درهم، وبلغت حصتهم 28.5% من قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذوا على نسبة 14.3% من كمية الأسهم المتداولة.

وبلغ صافي تعاملات المستثمرين الخليجيين (بيع) بنحو 19.3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 148.9 مليون دهم ومبيعات بقيمة 168.2 مليون درهم، في بلغ صافي تداولات المستثمرين المواطنين نحو 27.1 مليون درهم محصلة (بيع) من مشتريات بقيمة 705.7 مليون درهم ومبيعات من الأسهم بقيمة 732.3 مليون درهم.