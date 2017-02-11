تفاقم مشكلات مزارع طاقة الرياح في الصين

ترجمة: حسونة الطيب

تقف قاعدة جيوكوان لطاقة الرياح في صحراء جوبي، شاهداً يؤكد سعي الصين الحثيث وراء هيمنتها على سوق الطاقة المتجددة في العالم. وبما تحتويه عما يزيد على 7 آلاف توربين، تعتبر هذه القاعدة واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، بسعة إنتاج تكفي لتوفير الكهرباء لبلد صغير. لكن تم تعطيل بعض هذه التوربينات عن العمل هذه الأيام، بسبب ضعف الطلب.

ويؤكد زيهاوشينجانج، مدير إحدى الشركات الحكومية الذي يدير 134 من هذه التوربينات، أن 60% من سعتها غير مستغلة سنوياً. وأشارت الصين، التي تعتبر أكبر الدول في العالم التي تخلف غازات دفيئة، لتبنيها لطاقة الرياح والشمسية وبدائل أخرى للفحم لتضع نفسها في مقدمة الجهد العالمي لمحاربة التغير المناخي.

وتم بناء نحو 92 ألف توربين رياح في أنحاء مختلفة من البلاد، تقدر سعتها الإنتاجية بنحو 145 جيجا واط من الكهرباء، أي ما يقارب ضعف سعة مزارع الرياح في أميركا. وتملك الصين توربيناً واحداً من مجموع كل ثلاثة حول العالم، وتعمل الحكومة على إضافة ما يزيد عن الواحد كل ساعة.

وبينما تأثرت معظم مشاريع طاقة الرياح الكبيرة، ببطء النمو الاقتصادي في البلاد، ما نجم عنه تراجع طلب الكهرباء، تأثر جزء آخر بتفضيل الفحم في توليد الكهرباء التي يتم نقلها من المناطق الريفية في غربي وشمالي الصين، إلى المدن سريعة النمو.