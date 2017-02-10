«النواخذة» يقلب الطاولة على «الزعيم» في عقر داره!

صلاح سليمان (العين)

قلب دبا الفجيرة الطاولة على العين بملعبه، عندما تخطاه بهدفين مقابل هدف، ليقلص من حظوظه في سباق المنافسة على اللقب، تقدم «الزعيم» بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 52، ويرد «النواخذة» بهدف التعادل بـ «النيران الصديقة»، عن طريق خالد عبدالرحمن بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 55، قبل أن يرجح برونو موراييس كفة الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 76، وتجمد رصيد «البنفسج» عند 37 نقطة، بينما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 15 نقطة.

جاءت البداية هادئة من الفريقين، وسط أفضلية للعين الذي فرض سيطرة ميدانية مبكرة على مجريات اللعب، غابت عنها الهجمات الخطرة، وجاءت أول محاولة للفريق الضيف في الدقيقة 12 من هجمة مرتدة سريعة، عندما وصلت الكرة إلى برونو موراييس الذي تقدم بها، وأرسلها قوية تجاه المرمى، إلا أنها أخطأت الشباك، وحصل العين على فرصة ثمينة في الدقيقة 19، عندما تلقى بندر الأحبابي تمريرة طويلة داخل المنطقة، إلا أنه لم يتمكن من السيطرة عليها، ويتدخل حمدان قاسم في الوقت المناسب، وينقذ الموقف، ويحول الكرة إلى ركنية.

ويكثف لاعبو العين من هجماتهم على مرمى الحارس فهد محمد الضنحاني، بحثاً عن هدف السبق، إلا أن المحاولات شابها عدم التركيز، بالإضافة إلى صمود دفاع دبا الفجيرة الذي نجح في إفساد جميع الهجمات العيناوية وأبطل مفعولها في مهدها، وفي المقابل اعتمد «النواخذة» على الهجمات المرتدة السريعة التي لم تشكل خطورة على مرمى الحارس خالد عيسى، ويحصل ياسين البخيت على فرصة ذهبية، لوضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 32، إلا أنه تأخر في التسديد، ويتدخل إسماعيل أحمد في الوقت المناسب، ويهدد دبا الفجيرة، صاحب الأرض بهجمة سريعة وخطرة، بعد أن بذل ياسين البخيت جهداً كبيراً، انتهت بلعبة خلفية بعيداً عن المرمى.

وكاد كايو لوكاس أن يصيب المرمى، ولكن تسديدته الصاروخية علت العارضة، ويكرر كايو المحاولة دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. اختلفت بداية الشوط الثاني، حيث جاء الأداء سريعاً، وأثمر عن الهدف الأول للعين الذي حمل توقيع كايو، عندما تلقى تمريرة من لي ميونج، ويطلق تسديدة قوية داخل سقف المرمى في الدقيقة 52، وسرعان ما أدرك دبا الفجيرة هدف التعادل بـ «نيران صديقة»، عندما حاول خالد عبدالرحمن إبعاد الكرة التي رفعها إدريس فتوحي أمام المرمى، لكنه أسكنها الشباك، ويحرم القائم الأيسر لي ميونج مرتين من هز الشباك الدقيقتين 58 و61، وتستمر محاولات الفريقين لتسجيل الهدف الثاني، وكان دبا الفجيرة الأسرع، بهدف برونو موراييس في الدقيقة 76، وتقف العارضة في وجه تسديدة لي ميونج في الدقيقة 80، ويتابعها الكثيري رأسية خارج المرمى، وينتهي اللقاء بفوز دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف.