«الجذام» يفتك بالآلاف في أفريقيا رغم إعلان القضاء عليه

بوبيه (أ ف ب)

عندما وصلت «فولاهان» إلى المركز الطبي في بوبيه شرق دولة بنين، كان وجهها مغطى بالتعقيدات جراء إصابتها بمرض الجذام، ورغم اعتقاد كثيرين أن هذا المرض من الماضي، غير أن هذه الشابة هي من بين 210 آلاف يتم تشخيص إصابتهم به سنوياً حول العالم.

وقد وصف الأطباء في المركز لهذه المزارعة التي لا تعرف سنها، فوراً علاجاً ضد الجذام من شأنه مساعدتها على الشفاء من المرض تماماً في حال اتباعها إياه على مدى عام وعدم تسجيل أي مضاعفات.

كذلك يتعين إخضاع ابنها البالغ أربع سنوات لمراقبة طبية دقيقة لأن المرض يتسم بقوة عدوى كبيرة.

ويصيب مرض الجذام المرتبط في المخيلة الجماعية بالقرون الوسطى، الجلد والأعصاب ويتسبب في التهابات دائمة في اليدين والقدمين والعينين.