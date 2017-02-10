الكونجرس يثبت سيشينز وزيراً للعدل في إدارة ترامب

واشنطن (وكالات)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على تعيين المحافظ المتشدد جيف سيشنز وزيرا للعدل على الرغم من قيام جدل حاد حول رصيده في مجال الحقوق المدنية والديموقراطية ومخاوف بشأن قدرته على أداء مهامه وتطبيق القانون باستقلالية عن الرئيس دونالد ترامب.

وثبت المشرعون سناتور آلاباما وزير العدل الرابع والثمانين بأغلبية ضئيلة من 52 صوتا مقابل 47 في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون وحيث صوت سناتور ديمقراطي واحد هو جو مانتشين من غرب فرجينيا لصالحه.

واستقبل العديد من المشرعين النتيجة بالتصفيق مطولا.

وهاجم ترامب مرارا الديموقراطيين إذ اتهمهم بإبطاء تعيين وزرائه والمسؤولين في إدارته ووصف ما يقومون به من تعطيل بأنه «مخز».