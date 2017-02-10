  • الجمعة 13 جمادى الأولى 1438هـ - 10 فبراير 2017م

الرئيس الأميركي يدعو نظيره الصيني إلى علاقات بناءة بين بكين وواشنطن

الكونجرس يثبت سيشينز وزيراً للعدل في إدارة ترامب
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

واشنطن (وكالات)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على تعيين المحافظ المتشدد جيف سيشنز وزيرا للعدل على الرغم من قيام جدل حاد حول رصيده في مجال الحقوق المدنية والديموقراطية ومخاوف بشأن قدرته على أداء مهامه وتطبيق القانون باستقلالية عن الرئيس دونالد ترامب.

وثبت المشرعون سناتور آلاباما وزير العدل الرابع والثمانين بأغلبية ضئيلة من 52 صوتا مقابل 47 في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون وحيث صوت سناتور ديمقراطي واحد هو جو مانتشين من غرب فرجينيا لصالحه.

واستقبل العديد من المشرعين النتيجة بالتصفيق مطولا.

وهاجم ترامب مرارا الديموقراطيين إذ اتهمهم بإبطاء تعيين وزرائه والمسؤولين في إدارته ووصف ما يقومون به من تعطيل بأنه «مخز».

وأثار تعطيل تثبيت سيشنز بشكل خاص حفيظته نظراً للصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها في مجال تطبيق القانون بما في ذلك حقوق التصويت. وكتب ترامب في تغريدة بعد تثبيته «كل التهاني لوزير العدل الجديد». ... المزيد
     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا