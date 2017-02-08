لافروف وأوغلو يبحثان إطلاق مفاوضات سورية «مثمرة»

عواصم (وكالات)

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو في مكالمة هاتفية أمس، سير تنفيذ اتفاقات الهدنة في سوريا والمساهمة في إطلاق مفاوضات سلام مثمرة، ودعوا «الشركاء الإقليميين والدوليين» إلى تقديم أكبر مساعدة ممكنة للأطراف السورية في التحضير لـ«جنيف 4»، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن موفدها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيوجه دعوات للمشاركة في محادثات «جنيف 4» للسلام خلال الأيام القليلة المقبلة، متراجعا عن تحذير كان وجهه إلى المعارضة السورية في وقت سابق.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس، تناولا المساهمة في «إطلاق عملية مفاوضات مثمرة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في منصتي أستانا وجنيف». كما بحث الوزيران مسائل تعزيز التعاون الروسي التركي بين البلدين.

من جانب آخر، تحدثت وسائل إعلام عن احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا، علما بأن اللقاء الأول في العاصمة الكازاخستانية بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، توصل إلى اتفاق حول تثبيت نظام وقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي «ندعم مقترح دي ميستورا، بشأن استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 20 فبراير». وأعربت عن أملها في أن «يقدم الشركاء الإقليميون والدوليون لروسيا أكبر مساعدة ممكنة للأطراف السورية في التحضير لهذه الفاعلية».